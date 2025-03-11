«Мираторг» выплатит 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье

11 марта при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Он также пообещал выплатить семьям погибших 1 млн руб. и пострадавшим от 100 000 до 500 000 руб. в зависимости от характера травмы.