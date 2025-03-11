«Мираторг» выплатит 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье
Компания «Мираторг» выплатит семьям двух погибших в Подмосковье сотрудников 1,5 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Как передает агентство, компания выражает соболезнования и обещает оказать любую помощь в ближайшее время.
Пострадавшие сотрудники получат 300 000 руб. в качестве материальной помощи.
11 марта при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Он также пообещал выплатить семьям погибших 1 млн руб. и пострадавшим от 100 000 до 500 000 руб. в зависимости от характера травмы.
Удар БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.