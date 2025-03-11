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«Мираторг» выплатит 1,5 млн рублей семьям погибших при атаке БПЛА в Подмосковье

Ведомости

Компания «Мираторг» выплатит семьям двух погибших в Подмосковье сотрудников 1,5 млн руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Как передает агентство, компания выражает соболезнования и обещает оказать любую помощь в ближайшее время.

Пострадавшие сотрудники получат 300 000 руб. в качестве материальной помощи.

11 марта при атаке БПЛА в Подмосковье погибли два человека и 18 пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что оба погибших были сотрудниками компании «Мираторг». Он также пообещал выплатить семьям погибших 1 млн руб. и пострадавшим от 100 000 до 500 000 руб. в зависимости от характера травмы.

Удар БПЛА по парковке рядом с производственным комплексом и распределительным центром компании «Мираторг» в селе Ям в Домодедове произошел в 5:14 утра, когда мужчины только заступили на смену. Им было 38 и 50 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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