Может ли Дональд Трамп отказаться от переговоров по украинскому конфликту

При этом давший интервью телеканалу NBC News госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не вводят дополнительные санкции в отношении России, так как это решение может привести к осложнению попыток дипломатического разрешения конфликта. Он также подчеркнул, что грядущая неделя будет «очень важной». Рубио упомянул еще раз и возможность отказа США от содействия переговорам в пользу других приоритетов, если на украинском направлении не будет прогресса. Похожее заявление Рубио делал еще 18 апреля, тогда это высказывание одобрил Трамп. The Times со ссылкой на три источника сообщала, что такое решение якобы может быть принято уже как раз на завершающей апрельской неделе.