Может ли Дональд Трамп отказаться от переговоров по украинскому конфликту

Может ли Дональд Трамп отказаться от переговоров по украинскому конфликтуОн недоволен скоростью прогресса, но готовность вести диалог в США пока сохраняется
Прошедшие в Ватикане 26 апреля похороны папы римского Франциска (2013–2025), которые посетили многие мировые лидеры, привели и к первой встрече президентов США Дональда Трамп и Украины Владимира Зеленского после их скандальной перепалки в Белом доме 28 февраля. Фотографии этих политиков, ведущих беседу один на один в стенах собора Святого Петра, обошли ленты мировых СМИ. В своем Telegram-канале Зеленский назвал эту встречу «хорошей» и «символической», а также подчеркнул ее потенциал: «Спасибо, президент Дональд Трамп».
При этом, по информации газеты The New York Times (NYT) и издания Politico, встреча продлилась 15 минут. Конкретно о разговоре с Зеленским сам президент США пока не высказывался, но, по словам президента Эстонии Алара Кариса, после тот поведал ему о близости урегулирования конфликта. Источник телеканала CNN в окружении Трампа, сопровождавший его в Ватикане, назвал разговор с Зеленским «очень продуктивным».
Как анонсировал в тот же день пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, оба лидера договаривались провести еще одну встречу, уже в Риме. Но в итоге она не состоялась, предположительно, из-за загруженности расписания Трампа, сообщил источник «РБК Украина». При этом советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц сказал The Telegraph, что его шеф настаивал на встрече для обсуждения, как «положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе».
А в этот же день, 26 апреля, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Путину об освобождении последнего населенного пункта, ранее занятого ВСУ, в Курской области. В сентябре 2024 г. секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу исключал возможность переговоров с Киевом, пока украинские военные не будут вытеснены оттуда.
Но через некоторое время после встречи с Зеленским Трамп написал пост в своей соцсети Truth Social. Он в очередной раз подчеркнул невозможность возвращения Украины к границам 1991 г. (в частности, возврата Крыма). Но и ужесточил тон в адрес Москвы, предположив, что руководство не планирует заканчивать боевые действия и просто «подыгрывает» ему. «Возможно <...> с ним [Кремлем] стоит говорить по-другому, с помощью «банковских» и «вторичных» санкций?» – допустил смену модели поведения Трамп.
При этом длинный пост начинался с критики журналиста NYT Питера Бейкера, писавшего о необходимости возвращения Украине всех утерянных территорий.
Большая часть жестких санкций США против России уже введена, говорит генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его словам, пространство для эскалации все же остается – например, возможны дальнейшие санкции против энергетического сектора. Вашингтон, по мнению эксперта, может, например, ввести вторичные тарифы в отношении стран, покупающих российскую нефть, или принять ограничения против материнских компаний в энергетическом секторе.
27 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг в интервью CBS News, что Москва не готова ни на какие уступки по Украине, – Россия, по его словам, готова искать баланс интересов. Но при этом Москва готова объяснить США, что Запорожская АЭС находится «в надежных руках» и изменения в ее подконтрольности невозможны.
Выйдет ли Трамп
При этом давший интервью телеканалу NBC News госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пока не вводят дополнительные санкции в отношении России, так как это решение может привести к осложнению попыток дипломатического разрешения конфликта. Он также подчеркнул, что грядущая неделя будет «очень важной». Рубио упомянул еще раз и возможность отказа США от содействия переговорам в пользу других приоритетов, если на украинском направлении не будет прогресса. Похожее заявление Рубио делал еще 18 апреля, тогда это высказывание одобрил Трамп. The Times со ссылкой на три источника сообщала, что такое решение якобы может быть принято уже как раз на завершающей апрельской неделе.
За день до встречи Трампа и Зеленского в Ватикане, 25 апреля, в Москву с очередным визитом приезжал спецпосланник американского лидера по ближневосточному урегулированию Стивен Уиткофф, которого на украинском треке сделали ответственным за диалог с Кремлем. Помощник Путина Юрий Ушаков уточнил, что эта беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других вопросов. По его словам, в ходе встречи обсуждалась, в частности, возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. «В соответствии с договоренностью, достигнутой между президентами России и США, продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях будет и далее осуществляться в самом активном режиме», – отметил Ушаков.
Трамп не хочет выходить из мирных переговоров, в которые он инвестировал так много политических ресурсов, говорит эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Выход из них будет сопряжен с репутационными издержками. Как минимум американский президент хочет добиться прекращения огня и продемонстрировать, что он способен на то, чего не смогли достигнуть его предшественники во главе США и лидеры европейских стран. Именно поэтому выход из мирных переговоров – крайний и нежелательный для Трампа вариант.
Если это все-таки произойдет, то многое будет зависеть от того, на кого Трамп возложит ответственность за срыв своих усилий по организации мирных переговоров. Ранее президент США высказывал недовольство обеими сторонами конфликта, так что от этого зависит, какое будет дальнейшее отношение в Белом доме. При этом следует учитывать, что сейчас многие в Европе пытаются возложить всю вину на Москву и убедить Трампа в том, что именно Россия саботирует прекращение огня, отмечает эксперт.