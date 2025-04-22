Как изменится политика Ватикана после смерти папы римского

Как изменится политика Ватикана после смерти папы римскогоПапу Франциска консерваторы критиковали за лояльность к современным веяниям
Папа Римский Франциск утром 21 апреля умер в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он впервые после выписки из больницы 23 марта появился на публике перед верующими по случаю Пасхи, а затем произнес послание с балкона базилики Святого Петра. Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей в больницу Джемелли в Риме, где у него была диагностирована двусторонняя пневмония, а также почечная недостаточность.
С начала марта состояние понтифика стало улучшаться, в то время пресс-служба Ватикана сообщила о его хорошем настроении и то, что он продолжает работать из своей больничной палаты. А после выписки Франциска Ватикан передал, что ему потребуется пара месяцев отдыха и реабилитации для выздоровления.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнование в связи с кончиной папы римского. По его словам, за время своей службы понтифик в течение многих лет активно способствовал диалогу между Русской православной и Римско-католической церквями, а также между Россией и Святым престолом.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что папа Франциск «вдохновлял миллионы людей далеко за пределами католической церкви», а его наследие «продолжит вести всех к более справедливому, мирному и сострадательному миру». По словам французского президента Эмманюэля Макрона, понтифик «всегда вставал на сторону самых уязвимых и самых хрупких и делал это с большим смирением». Свою скорбь также выразили лидеры Швеции, Нидерландов, Испании, Индии и Израиля.
Будущий Папа Римский Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, родился в 1936 г. в Буэнос-Айресе. Он был избран понтификом в возрасте 76 лет в 2013 г. после добровольного ухода со своего поста Бенедикта XVI (руководил Ватиканом с 2005 г.), став тем самым первым с XIII в. неевропейцем, возглавившим Римско-католическую церковь. На тот момент новый понтифик унаследовал раздираемый внутренними конфликтами Ватикан, где периодически происходили сексуальные и коррупционные скандалы. После вступления в должность Франциск обещал изменить облик папства, реформировать церковные институты и сделать их более инклюзивными.
При понтифике были утверждены поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексам, общим нормам административного права, кардинально изменившие законодательство Ватикана. Кроме того, под руководством Франциска была пересмотрена конституция папского государства, позволившая любому крещеному католику-мирянину, включая женщин, возглавлять большинство отделов в центральном аппарате курии, а также они получили право голоса в синоде епископов – постоянном совещательном органе при главе церкви.
Для достижения максимальной прозрачности ватиканских ведомств в сфере финансов и недвижимости были проведены проверки с привлечением международных аудиторских компаний. Результатом этих проверок, в частности, стало увольнение, а затем приговор к тюремному заключению сроком на пять с половиной лет кардинала Анджело Беччиу по обвинению в хищении и мошенничестве.
Кроме того, Франциск упростил процедуру церковного развода и разрешил католическим священникам отпускать грехи женщинам, сделавшим аборты, и высказался против изоляции ЛГБТ (одноименное движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в обществе, чем навлек на себя критику со стороны консервативно настроенных священников.
Во внешней политике первой поездкой Франциска в качестве главы Ватикана стало посещение в 2013 г. лагеря беженцев на итальянском острове Лампедуза в разгар миграционного кризиса в Европе. В 2016 г. папа римский в Гаване (Куба) встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало первой встречей высших иерархов двух церквей почти за тысячу лет после церковного раскола (1054 г.).
Первым также стал визит главы папского государства на Аравийский полуостров в 2019 г. и последующая его литургическая служба на стадионе в Абу-Даби, ставшая беспрецедентным событием в истории ОАЭ. Более того, после подписания там совместного документа о межрелигиозном единстве с местными мусульманскими лидерами консервативные служители католической церкви вовсе назвали папу «еретиком».
Всего папа Франциск совершил более 40 международных поездок.
Хотя с начала российско-украинского вооруженного конфликта в 2022 г. Франциск выразил поддержку Киеву, он, в отличие от других западных лидеров, тогда допустил негативную роль НАТО в эскалации насилия, а также неоднократно предлагал сторонам начать мирные переговоры.
Франциск был необычным папой – он открыто выражал свое мнение по болезненным для церкви вопросам, таким как ЛГБТ, роль женщин в католической церкви и развод для мирян, заметил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. Главу папского государства «эмоционально» можно назвать либералом, после того как он высказался о положении ЛГБТ в обществе, выступил за прием мигрантов в Европу, выполняя, с его точки зрения, христианскую миссию, отметил эксперт.
Кроме того, продолжает эксперт, понтифик продвигал проведение социальной политики и активно критиковал европейских популистов и сторонников гонки вооружений. По мнению Лункина, новым понтификом, скорее всего, будет избран человек с умеренными взглядами и ему предстоит примирить условный лагерь либералов с консерваторами. Ватикан продолжит политику умеренного модернизма – приспособления веры к требованиям современного мира, в том числе по гендерному вопросу, считает эксперт.
Теоретически новым понтификом может стать посланник Ватикана по урегулированию украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи, допускает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Екатерина Шебалина. По ее словам, он один из последователей Франциска и был одним из доверенных советников по многим сложным вопросам курии.
Теоретически, продолжает Шебалина, Святой престол может занять и представитель консервативного лагеря, например кардинал Петер Эрде, который мог бы сыграть роль балансира. Другими претендентами являются опытный дипломат Пьетро Паролина и филиппинский кардинал Антонио Тагле. «Последнему удалось сохранить должность, несмотря на его принадлежность к команде предыдущего понтифика Бенедикта, – редкость, учитывая, что Франциск формировал вокруг себя круг приближенных лиц», – заметила эксперт.