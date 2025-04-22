Как изменится политика Ватикана после смерти папы римского

Папа Римский Франциск утром 21 апреля умер в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане. Смерть понтифика наступила на следующий день после того, как он впервые после выписки из больницы 23 марта появился на публике перед верующими по случаю Пасхи, а затем произнес послание с балкона базилики Святого Петра. Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей в больницу Джемелли в Риме, где у него была диагностирована двусторонняя пневмония, а также почечная недостаточность.