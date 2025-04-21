Как в мире отреагировали на смерть папы римского Франциска

Как в мире отреагировали на смерть папы римского ФранцискаСоболезнования выразили ведущие политики и главы государств
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет в своей резиденции в Каса Санта-Марта в Ватикане. Кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Апостольской палаты, сообщил, что смерть понтифика наступила в 7:35 (8:35 мск) 21 апреля. За день до смерти, в день Пасхи, папа римский Франциск приветствовал верующих с лоджии собора Святого Петра. Тогда же состоялась его встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом – судя по всему, это были последние публичные мероприятия в жизни понтифика.
«Ведомости» собрали первые реакции в мире на уход папы римского.
Президент Владимир Путин
«В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом. Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», – подчеркнул Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге отметил, что Путин и понтифик неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.
Председатель духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин
«Он оставил глубокий положительный след в истории исламско-христианских отношений и межрелигиозного общения в целом», – написал он в Telegram-канале Совета муфтиев России. Гайнутдин вспомнил о встрече с понтификом в Астане в 2022 г. По его словам, тогда папа римский, не раздумывая, присоединился к инициативе о мольбе «о человечестве и мире».
Белый дом
Власти США опубликовали совместные с папой римским фото президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с подписью «Покойся с миром, папа Франциск». В X Вэнс выразил соболезнования «миллионам христиан по всему миру».
«Я был счастлив видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я всегда буду помнить его за нижеприведенную проповедь, которую он произнес в самые первые дни существования COVID. Она действительно была очень красивой», – написал он.
Вэнс встречался с папой римским в пасхальное воскресенье 20 апреля. По данным The Guardian, их встреча длилась около 17 минут.
Президент Франции Эммануэль Макрон
«От Буэнос-Айреса до Рима папа Франциск хотел, чтобы церковь несла радость и надежду беднейшим из бедных. Объединить людей друг с другом и с природой. Пусть эта надежда неустанно воскресает и после него», – написал он.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Он выразил соболезнования всей Католической церкви от имени народа Соединенного Королевства. «Его неустанные усилия по созданию более справедливого мира для всех станут непреходящим наследием», – сказал он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
В X он написал, что папа римский Франциск навсегда останется в памяти миллионов людей по всему миру образцом сострадания, смирения и духовного мужества.
«Я с теплотой вспоминаю наши встречи и был очень вдохновлен его стремлением к всестороннему развитию. Его любовь к народу Индии всегда будет вызывать у меня восхищение», – отметил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Папа римский вдохновил миллионы людей далеко за пределами Католической церкви «своим смирением и чистой любовью к тем, кому повезло меньше», заявила она.
«Мои мысли со всеми, кто переживает эту глубокую утрату. Пусть они найдут утешение в мысли о том, что наследие папы римского Франциска продолжит вести нас всех к более справедливому, мирному и сострадательному миру», – написала она на своей странице в X.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони
Мелони рассказала в X, что ей «посчастливилось наслаждаться» дружбой понтифика, его советами и наставлениями, «которые никогда не подводили даже в минуты испытаний и страданий».
«В размышлениях о крестном пути он напомнил нам о силе дара, который заставляет все процветать вновь и способен примирить то, что в глазах человека непримиримо. И он снова попросил мир проявить смелость, чтобы изменить курс, следовать по пути, который «не разрушает, а возделывает, восстанавливает, защищает». Мы будем двигаться в этом направлении, искать путь мира, стремиться к общему благу и строить более справедливое и равноправное общество», – написала она.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
«Папа Франциск был также духовным лидером, который придавал большое значение диалогу между различными религиозными группами, проявлял инициативу перед лицом гуманитарных трагедий, особенно палестинского вопроса и геноцида в Газе», – написал он, отметив, что сожалеет о кончине понтифика.
Премьер-министр Испании Педро Санчес
«Его приверженность миру, социальной справедливости и наиболее уязвимым слоям населения оставила после себя глубокое наследие», – написал он в X.
Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф
«Благодаря своей глубокой трезвости, служению и гуманности папа Франциск был примером для многих, в том числе и некатоликов. Мы вспоминаем его с глубоким уважением», – написал Шуф. Он подчеркнул, что католическое мировое сообщество прощается с лидером, который «увидел и обозначил потребности нашего времени».
Президент Польши Анджей Дуда
«Он выбрал в качестве своего папского девиза слова своего епископского призвания Miserando atque eligendo – «Он посмотрел на него с милосердием и избрал его». Вместе с моей женой мы присоединяемся к молитве верующих всей Католической церкви», – написал Дуда, назвав папу римского «великим апостолом милосердия».
Глава Евросовета Антониу Кошта
«В своем последнем послании по случаю Всемирного дня мира он предложил три действия, которые могли бы привести к «долгосрочным изменениям»: прощение международных долгов, отмена смертной казни и перераспределение военных средств на борьбу с голодом. Пусть его идеи и дальше ведут нас к светлому будущему. Покойся с миром», – написал он.