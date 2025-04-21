Как в мире отреагировали на смерть папы римского Франциска

«В размышлениях о крестном пути он напомнил нам о силе дара, который заставляет все процветать вновь и способен примирить то, что в глазах человека непримиримо. И он снова попросил мир проявить смелость, чтобы изменить курс, следовать по пути, который «не разрушает, а возделывает, восстанавливает, защищает». Мы будем двигаться в этом направлении, искать путь мира, стремиться к общему благу и строить более справедливое и равноправное общество», – написала она.