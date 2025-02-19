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Чем известен папа римский Франциск

88-летний понтифик находится в больнице с двусторонней пневмонией
Денис Куренев
Zuma / TASS
Zuma / TASS

У папы римского Франциска, как стало известно 19 февраля, диагностирована двусторонняя пневмония. В заявлении Ватикана отмечается, что 88-летний понтифик прошел компьютерную томографию грудной клетки, которая выявила «развитие двусторонней пневмонии, требующей дальнейшей фармакологической терапии». Тем не менее, он остается в хорошем расположении духа, подчеркнули в Ватикане. 14 февраля Франциск был госпитализирован в римскую клинику Джемелли с респираторной инфекцией.

Понтифик особенно подвержен легочным инфекциям, поскольку еще в возрасте 20 лет у него развился плеврит, и ему удалили часть одного легкого. В последние годы папу беспокоили проблемы со здоровьем – регулярные приступы гриппа, боли в пояснично-крестцовом нерве и брюшная грыжа, из-за которой в 2023 г. потребовалось хирургическое вмешательство.

Папа римский Франциск (до избрания – Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 г. в Буэнос-Айресе в семье иммигрантов из Италии. По окончании средней школы по специальности техник-химик Бергольо решил стать священником-иезуитом (старинный церковный орден, занимающийся миссионерской и христианско-просветительской деятельностью) и в 1958 г., в возрасте 22 лет, вступил в новициат. Спустя два года принял свои первые торжественные обеты иезуита. В 1963 г. получил степень лиценциата по философии в Сан-Хосе в Сан-Мигеле. В 1964-1966 гг. преподавал литературу и психологию, а в 1970 г. получил степень доктора теологии в колледже Сан-Хосе.

В 1969 г. был рукоположен в сан священника, а спустя четыре года – избран иезуитским провинциалом Аргентины. В 1992 г. был рукоположен в сан епископа-помощника архиепархии Буэнос-Айреса, а в 1998 г. – архиепископа. Занимая такой высокий церковный пост, Бергольо жил в скромной квартире и пользовался общественным транспортом, оставаясь верным данным им обету бедности. В 2001 г. папа Иоанн Павел II присвоил ему звание кардинала.

13 марта 2013 г., в возрасте 76 лет, Франциск был избран 266-м папой римским, став первым иезуитом и первым латиноамериканцем, возглавившим католическую церковь. До него на римском престоле находился Бенедикт XVI (Йозеф Алоиз Ратцингер), в феврале 2013 г. отрекшийся от римского престола.

На момент своего избрания он пользовался широкой поддержкой как консерваторов, так и реформаторов церкви, считаясь ортодоксальным священником в сексуальных вопросах, но либералом в социальных. Его сторонники поддерживали стремление Франциска реформировать бюрократический аппарат Ватикана, искоренить коррупцию в Банке Ватикана и разобраться с последствиями скандала вокруг сексуального насилия над детьми в католической церкви.

За первые семь лет своего понтификата Франциск совершил более 30 международных поездок и посетил свыше 45 стран, включая визит в Рио-де-Жанейро в июле 2013 г. на Всемирный день молодежи, где он отслужил мессу для примерно 3 млн паломников на пляже Копакабана. В 2014 г. он совершил паломничество на Святую Землю. Франциск стал первым папой римским в истории, посетившим Аравийский полуостров. В феврале 2019 г. в Абу-Даби он подписал совместное заявление о человеческом братстве с Ахмедом эль-Тайебом, великим имамом аль-Азхара, которое легло в основу будущих межрелигиозных инициатив Ватикана. В том же месяце он провел саммит в Ватикане, на котором обсуждался кризис сексуального насилия и защита несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

Франциск канонизировал ряд святых, в том числе своих предшественников на римском престоле Иоанна Павла II, Иоанна XXIII и Павла VI. Весной 2020 г., после начала пандемии коронавируса, Франциск организовал прямую трансляцию ежедневных месс и других мероприятий без публики. Празднования Страстной недели, Триденствия и Пасхи в Ватикане тогда также прошли без большого присутствия прихожан. Всего на страницу понтифика в X подписаны 18,3 млн человек.

Понтифик трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным – в 2013, 2015 и 2019 гг. Все три встречи проходили в Ватикане. В феврале 2016 г. папа римский встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что стало первой в истории встречей глав Католической и Русской православной церквей.

Франциск в своих богослужениях регулярно призывает к миру и диалогу стороны конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Например, в марте 2024 г. он призвал Россию и Украину обменять всех военнопленных, а «Хамас» – освободить всех израильских заложников. В своем рождественском послании «Граду и миру» в декабре прошлого года он выразил надежду, что удастся «открыть двери для переговоров» по Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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