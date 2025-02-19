Чем известен папа римский Франциск

За первые семь лет своего понтификата Франциск совершил более 30 международных поездок и посетил свыше 45 стран, включая визит в Рио-де-Жанейро в июле 2013 г. на Всемирный день молодежи, где он отслужил мессу для примерно 3 млн паломников на пляже Копакабана. В 2014 г. он совершил паломничество на Святую Землю. Франциск стал первым папой римским в истории, посетившим Аравийский полуостров. В феврале 2019 г. в Абу-Даби он подписал совместное заявление о человеческом братстве с Ахмедом эль-Тайебом, великим имамом аль-Азхара, которое легло в основу будущих межрелигиозных инициатив Ватикана. В том же месяце он провел саммит в Ватикане, на котором обсуждался кризис сексуального насилия и защита несовершеннолетних и уязвимых взрослых.