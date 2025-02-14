Папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом
Папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом, передает Corriere Roma со ссылкой на представителя Ватикана.
Понтифик был госпитализирован в клинику Policlinico Agostino Gemelli. «Папе необходимо пройти диагностические тесты и иметь возможность продолжить лечение бронхита, которое в настоящее время проводится в больнице», – рассказали в представительстве Святого престола.
Corriere Roma отмечает, что рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику. 9 февраля он также прервал проповедь, заявив, что ему трудно дышать.
16 января стало известно, что папа римский Франциск упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта и повредил предплечье. В качестве мер предосторожности понтифику наложили шину на руку. Тогда, несмотря на падение, папа римский провел запланированные на 16 января пять аудиенций.
CNN отмечал, что это стало вторым падением Франциска за несколько недель. В начале декабря 2024 г. он появился с большой гематомой на подбородке после того, как получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку.