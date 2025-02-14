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Папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом

Ведомости

Папу римского Франциска госпитализировали с бронхитом, передает Corriere Roma со ссылкой на представителя Ватикана.

Понтифик был госпитализирован в клинику Policlinico Agostino Gemelli. «Папе необходимо пройти диагностические тесты и иметь возможность продолжить лечение бронхита, которое в настоящее время проводится в больнице», – рассказали в представительстве Святого престола.

Corriere Roma отмечает, что рецидивирующий бронхит обострился на прошлой неделе. Тогда Франциск два раза отказался от чтения катехизиса, поручив это своему помощнику. 9 февраля он также прервал проповедь, заявив, что ему трудно дышать.

16 января стало известно, что папа римский Франциск упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта и повредил предплечье. В качестве мер предосторожности понтифику наложили шину на руку. Тогда, несмотря на падение, папа римский провел запланированные на 16 января пять аудиенций.

CNN отмечал, что это стало вторым падением Франциска за несколько недель. В начале декабря 2024 г. он появился с большой гематомой на подбородке после того, как получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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