Папа римский ушиб предплечье при падении
Папа римский Франциск упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта и повредил предплечье. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пресс-службу Святого престола.
Обошлось без перелома. В качестве мер предосторожности понтифику наложили шину на руку. Несмотря на падение, папа римский провел запланированные на 16 января пять аудиенций.
Телеканал напоминает, что это уже второе падение понтифика за несколько недель. В начале декабря 2024 г. он появился с большой гематомой на подбородке после того, как получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку. С 2022 г. папа римский часто появляется на публике в инвалидном кресле, поскольку страдает от сильной боли в правом колене.
17 декабря 2024 г. Франциску исполнилось 88 лет. Он был избран папой римским в марте 2013 г.