Папа римский ушиб предплечье при падении

Телеканал напоминает, что это уже второе падение понтифика за несколько недель. В начале декабря 2024 г. он появился с большой гематомой на подбородке после того, как получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку. С 2022 г. папа римский часто появляется на публике в инвалидном кресле, поскольку страдает от сильной боли в правом колене.