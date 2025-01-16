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Папа римский ушиб предплечье при падении

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Папа римский Франциск упал на правую руку в своей резиденции Санта-Марта и повредил предплечье. Об этом сообщил CNN со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

Обошлось без перелома. В качестве мер предосторожности понтифику наложили шину на руку. Несмотря на падение, папа римский провел запланированные на 16 января пять аудиенций.

Телеканал напоминает, что это уже второе падение понтифика за несколько недель. В начале декабря 2024 г. он появился с большой гематомой на подбородке после того, как получил ушиб, ударившись о прикроватную тумбочку. С 2022 г. папа римский часто появляется на публике в инвалидном кресле, поскольку страдает от сильной боли в правом колене.

17 декабря 2024 г. Франциску исполнилось 88 лет. Он был избран папой римским в марте 2013 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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