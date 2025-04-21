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Песков: Путин и папа римский Франциск с уважением относились друг к другу

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского Франциска. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», – уточнил он.

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. Последние месяцы Ватикан регулярно сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. Франциск появился на публике в последний раз 20 апреля. В Пасху он поприветствовал верующих на площади Святого Петра.

Путин в связи со смертью понтифика выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Президент указал, что ему довелось неоднократно общаться с Франциском и он навсегда сохранит самую светлую память о нем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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