Песков: Путин и папа римский Франциск с уважением относились друг к другу

Путин в связи со смертью понтифика выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Президент указал, что ему довелось неоднократно общаться с Франциском и он навсегда сохранит самую светлую память о нем.