Песков: Путин и папа римский Франциск с уважением относились друг к другу
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского Франциска. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», – уточнил он.
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет 21 апреля. Последние месяцы Ватикан регулярно сообщал о проблемах со здоровьем понтифика. Франциск появился на публике в последний раз 20 апреля. В Пасху он поприветствовал верующих на площади Святого Петра.
Путин в связи со смертью понтифика выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Президент указал, что ему довелось неоднократно общаться с Франциском и он навсегда сохранит самую светлую память о нем.