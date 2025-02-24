Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЕС объявил имена попавших под санкции россиян в рамках 16-го пакета

Ведомости

Евросоюз обнародовал полный список россиян, которые попали под новые санкционные ограничения. Всего в списке 13 человек, свидетельствуют данные союза.

Под ограничения попали председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко – муж медиаменеджера Тины Канделаки, которая ранее также была внесена в санкционные списки.

Также в антироссийские списки внесены владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак и гендиректор компании Борис Турчак, бизнесмен Владимир Колбин, пиар-менеджер Кристина Потупчик, сенатор и шахматист Сергей Карякин, актер Михаил Галустян и генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, а также глава ОАК Вадим Бадеха.

Также под санкции ЕС попали РАНХиГС и Физико-технический институт имени Иоффе. Этим учреждениям вменяется работа на российское правительство в связи «с дестабилизацией на Украине». Как заявил «Ведомостям» ректор вуза Алексей Комиссаров, санкции, введенные в отношении Президентской академии, никак не отразятся на образовательном процессе.

«Все обязательства перед нашими студентами, преподавателями и сотрудниками продолжат выполняться в полном объеме. Я воспринимаю это решение как признание той работы, которую наш коллектив проделал в ходе реализации президентской программы «Время героев». С практической точки зрения санкции выглядят скорее как агония, нежели какое-то осмысленное действие, у которого есть ясная цель», – считает Комиссаров.

24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый, 16-й, пакет санкций против РФ. Основным ограничением стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. В новом перечне санкций 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций, а также 13 банков из РФ.

Совет также установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных