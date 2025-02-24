ЕС объявил имена попавших под санкции россиян в рамках 16-го пакета
Евросоюз обнародовал полный список россиян, которые попали под новые санкционные ограничения. Всего в списке 13 человек, свидетельствуют данные союза.
Под ограничения попали председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков, бизнесмен Альберт Авдолян, директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко – муж медиаменеджера Тины Канделаки, которая ранее также была внесена в санкционные списки.
Также в антироссийские списки внесены владелец холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак и гендиректор компании Борис Турчак, бизнесмен Владимир Колбин, пиар-менеджер Кристина Потупчик, сенатор и шахматист Сергей Карякин, актер Михаил Галустян и генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, а также глава ОАК Вадим Бадеха.
Также под санкции ЕС попали РАНХиГС и Физико-технический институт имени Иоффе. Этим учреждениям вменяется работа на российское правительство в связи «с дестабилизацией на Украине». Как заявил «Ведомостям» ректор вуза Алексей Комиссаров, санкции, введенные в отношении Президентской академии, никак не отразятся на образовательном процессе.
«Все обязательства перед нашими студентами, преподавателями и сотрудниками продолжат выполняться в полном объеме. Я воспринимаю это решение как признание той работы, которую наш коллектив проделал в ходе реализации президентской программы «Время героев». С практической точки зрения санкции выглядят скорее как агония, нежели какое-то осмысленное действие, у которого есть ясная цель», – считает Комиссаров.
24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый, 16-й, пакет санкций против РФ. Основным ограничением стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. В новом перечне санкций 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций, а также 13 банков из РФ.
Совет также установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.