ЕС ввел санкции против 13 банков из России

ЕС ввел санкции против 13 банков из РоссииОни отключены от платежной системы SWIFT
Совет Евросоюза (ЕС) принял 16-й пакет санкций против России – в частности, вводятся ограничения в отношении 13 банков из РФ. Об этом сообщается на сайте Совета.
Евросоюз впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС) Банка России, отмечено в сообщении Совета.
Кроме того, было принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем».
24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый, 16-й, пакет санкций против РФ. Основным ограничением стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. В новом перечне санкций 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций.
Совет также установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.
21 ноября 2024 г. под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков – Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.
Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против РФ.