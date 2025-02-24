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ЕС ввел санкции против 13 банков из России

Они отключены от платежной системы SWIFT
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совет Евросоюза (ЕС) принял 16-й пакет санкций против России – в частности, вводятся ограничения в отношении 13 банков из РФ. Об этом сообщается на сайте Совета.

Евросоюз впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС) Банка России, отмечено в сообщении Совета. 

Кроме того, было принято решение распространить запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений на 13 региональных банков, «которые считаются важными для российской финансовой и банковской систем».

24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый, 16-й, пакет санкций против РФ. Основным ограничением стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. В новом перечне санкций 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций.

Совет также установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

21 ноября 2024 г. под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 регистраторов ценных бумаг и 15 граждан. Среди банков – Газпромбанк, «Еврофинанс Моснарбанк», банк Дом.РФ, «БКС банк», Вэйбанк, Витабанк, Межгосударственный банк, Углеметбанк, «Крона банк», «Финстар банк» и др.

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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