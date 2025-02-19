FT: в новый пакет санкций ЕС против России включат 13 банков
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) затронет 13 банков и 73 танкера. Об этом сообщает газета Financial Times ссылаясь на источники, знакомые с содержанием документа.
По информации издания, 19 февраля 16-й пакет санкций был единогласно одобрен послами всех 27 стран ЕС. Новые меры предполагают введение ограничений на еще 13 банков, а также на 73 танкера. В документе также предусмотрен поэтапный запрет на закупку определенных видов российской алюминиевой продукции.
Санкционный список пополнится новыми физическими лицами и компаниями, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России в военных действиях на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 февраля предложил отменить ограничения, которые ЕС ввел в отношении России в энергетической сфере. По мнению политика, такие санкции наносят вред не только РФ, но и странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявил, что ЕС не собирается отменять свои санкции против России, если США решат это сделать.
Государственный секретарь США Марко Рубио в после переговоров в Эр-Рияде заявлял, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против РФ.