FT: в новый пакет санкций ЕС против России включат 13 банков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 февраля предложил отменить ограничения, которые ЕС ввел в отношении России в энергетической сфере. По мнению политика, такие санкции наносят вред не только РФ, но и странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.