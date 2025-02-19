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FT: в новый пакет санкций ЕС против России включат 13 банков

Ведомости

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) затронет 13 банков и 73 танкера. Об этом сообщает газета Financial Times ссылаясь на источники, знакомые с содержанием документа.

По информации издания, 19 февраля 16-й пакет санкций был единогласно одобрен послами всех 27 стран ЕС. Новые меры предполагают введение ограничений на еще 13 банков, а также на 73 танкера. В документе также предусмотрен поэтапный запрет на закупку определенных видов российской алюминиевой продукции.

Санкционный список пополнится новыми физическими лицами и компаниями, которые, по мнению ЕС, оказывают поддержку России в военных действиях на Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 февраля предложил отменить ограничения, которые ЕС ввел в отношении России в энергетической сфере. По мнению политика, такие санкции наносят вред не только РФ, но и странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 18 февраля заявил, что ЕС не собирается отменять свои санкции против России, если США решат это сделать.

Государственный секретарь США Марко Рубио в после переговоров в Эр-Рияде заявлял, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта западным странам придется отменить санкции против РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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