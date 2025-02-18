Еврокомиссия: ЕС не будет отменять санкции против России
Евросоюз не намерен отменять свои санкции в отношении России, если США решат сделать это. Об этом заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
По словам политика, сейчас ЕС готов продолжить свою независимую санкционную политику.
«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», – сказал Домбровскис (цитата по «РИА Новости»).
27 января ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода. Как было отмечено, цель этих мер – лишить Россию финансовых средств, которые необходимы для продолжения специальной военной операции на территории Украины.
12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой об отмене санкций ЕС в отношении России в сфере энергетики. По мнению политика, необходимо освободить источники энергоресурсов для экономики Европы от ограничений. Он считает, что такие санкции наносят ущерб не только России, но и самим странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.