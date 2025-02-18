Еврокомиссия: ЕС не будет отменять санкции против России

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой об отмене санкций ЕС в отношении России в сфере энергетики. По мнению политика, необходимо освободить источники энергоресурсов для экономики Европы от ограничений. Он считает, что такие санкции наносят ущерб не только России, но и самим странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.