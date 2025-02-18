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Еврокомиссия: ЕС не будет отменять санкции против России

Ведомости

Евросоюз не намерен отменять свои санкции в отношении России, если США решат сделать это. Об этом заявил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По словам политика, сейчас ЕС готов продолжить свою независимую санкционную политику.

«Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом», – сказал Домбровскис (цитата по «РИА Новости»).

27 января ЕС продлил санкции в отношении России еще на полгода. Как было отмечено, цель этих мер – лишить Россию финансовых средств, которые необходимы для продолжения специальной военной операции на территории Украины.

12 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с инициативой об отмене санкций ЕС в отношении России в сфере энергетики. По мнению политика, необходимо освободить источники энергоресурсов для экономики Европы от ограничений. Он считает, что такие санкции наносят ущерб не только России, но и самим странам ЕС, поскольку им приходится платить за газ больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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