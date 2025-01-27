ЕС продлил санкции против России на полгода

Будапешт откладывал решение о продлении санкций с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу.