ЕС продлил санкции против России на полгода
Министры иностранных дел Европейского союза (ЕС) согласовали продление санкций против России еще на полгода, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на своей странице в соцсети X.
«Россия должна заплатить за ущерб, который она наносит», – заявила Каллас.
Глава дипломатии ЕС считает, что продление санкций продолжит лишать Москву доходов для финансирования военной операции на Украине.
27 января стало известно, что Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.
Будапешт откладывал решение о продлении санкций с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу.
ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц.