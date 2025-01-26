Bloomberg: НАТО передаст ЕС секретную военную информацию
НАТО планирует поделиться секретной военной информацией со странами и промышленным сектором Евросоюза, что позволит убедить оборонные компании наращивать мощности и перейти к «военному мышлению». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Альянс начал процесс передачи компаниям оборонной промышленности некоторых из своих строго засекреченных целей. По данным источников, речь идет о том, какое оружие и оборудование необходимо производить странам - членам блока. Таким образом, считают собеседники агентства, НАТО хочет убедить отрасль увеличить производственные мощности, но этот шаг «потребует консенсуса» среди союзников.
Отдельно альянс начал передавать некоторые «секретные стандарты» странам ЕС, которые, как отмечается, направлены на «гармонизацию» вооруженных сил членов блока и достижение оперативной совместимости между союзниками. Стандарты, как пишет Bloomberg, могут включать в том числе информацию о калибрах оружия или «общую военную терминологию».
По словам одного чиновника НАТО, альянс предпринял шаги по обмену своими стандартами, в том числе с ЕС, в рамках своих новых планов обороны. Под руководством генерального секретаря альянса Марка Рютте НАТО, как ожидается, представит новые цели, которые включают в себя более высокими расходы на оборону для союзников. Это может произойти летом на ежегодном саммите в Гааге.
7 января президент США Дональд Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. По данным Reuters, такой процент – это уровень, которому на данный момент не соответствует ни одна страна альянса, включая США. 10 января агентство писало, что представители стран НАТО не поддержали инициативу Трампа, но согласились с тем, что расходы на оборону должны быть увеличены. Согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, альянс, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%.