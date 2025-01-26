Bloomberg: НАТО передаст ЕС секретную военную информацию

По словам одного чиновника НАТО, альянс предпринял шаги по обмену своими стандартами, в том числе с ЕС, в рамках своих новых планов обороны. Под руководством генерального секретаря альянса Марка Рютте НАТО, как ожидается, представит новые цели, которые включают в себя более высокими расходы на оборону для союзников. Это может произойти летом на ежегодном саммите в Гааге.