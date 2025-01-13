Рютте: странам ЕС придется учить русский язык при экономии расходов на оборону

7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. По данным Reuters, такой процент – это уровень, которому на данный момент не соответствует ни одна страна альянса, включая США. 10 января агентство писало, что представители стран НАТО не поддержали инициативу Трампа, но согласились с тем, что расходы на оборону должны быть увеличены. Согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, альянс, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Вероятно, новая цель будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.