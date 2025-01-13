Рютте: странам ЕС придется учить русский язык при экономии расходов на оборону
Жителям стран Евросоюза (ЕС) придется изучать русский язык, если их расходы на военные нужды не увеличатся до уровня, превышающего нынешние 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте в Брюсселе.
«Если мы этого не сделаем, через четыре – пять лет нам придется идти на курсы русского языка или ехать в Новую Зеландию», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 января Bloomberg со ссылкой на письмо министра обороны США Ллойда Остина управлению по бюджету администрации США писал, что глава американского оборонного ведомства призвал увеличить бюджет Пентагона до $1 трлн. Это на $50 млрд больше, чем прогнозировалось на 2026 г.
7 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. По данным Reuters, такой процент – это уровень, которому на данный момент не соответствует ни одна страна альянса, включая США. 10 января агентство писало, что представители стран НАТО не поддержали инициативу Трампа, но согласились с тем, что расходы на оборону должны быть увеличены. Согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, альянс, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Вероятно, новая цель будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.