Глава Пентагона рекомендовал увеличить расходы США на оборону на 50%
Министр обороны США Ллойд Остин призвал увеличить бюджет Пентагона до $1 трлн, что на 50% больше, чем прогнозировалось на 2026 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Остина управлению по бюджету администрации США.
«Удовлетворение требований нашей стратегии реального роста «выше инфляции» и устойчивых новых инвестиций в 2026–2030 финансовые годы», – говорится в письме министра.
Согласно сообщению, письмо может стать прикрытием членам конгресса США для увеличения бюджета на оборону страны после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, но новый министр обороны Пит Хегест имеет право отвергнуть предложение Остина. Глава Пентагона также призвал к расходам на оборону примерно 3% от ВВП США.
В письме министр обороны подчеркнул, что финансирование Пентагона не будет включать в себя помощь Украине и Израилю. Он считает, что такая военная помощь должна продолжать финансироваться из бюджета государства.
10 января представители стран НАТО не поддержали предложение избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, но согласились с тем, что расходы на эти средства стоит увеличить.