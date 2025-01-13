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Глава Пентагона рекомендовал увеличить расходы США на оборону на 50%

Ведомости

Министр обороны США Ллойд Остин призвал увеличить бюджет Пентагона до $1 трлн, что на 50% больше, чем прогнозировалось на 2026 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Остина управлению по бюджету администрации США.

«Удовлетворение требований нашей стратегии реального роста «выше инфляции» и устойчивых новых инвестиций в 2026–2030 финансовые годы», – говорится в письме министра.

Согласно сообщению, письмо может стать прикрытием членам конгресса США для увеличения бюджета на оборону страны после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа, но новый министр обороны Пит Хегест имеет право отвергнуть предложение Остина. Глава Пентагона также призвал к расходам на оборону примерно 3% от ВВП США.

В письме министр обороны подчеркнул, что финансирование Пентагона не будет включать в себя помощь Украине и Израилю. Он считает, что такая военная помощь должна продолжать финансироваться из бюджета государства.

10 января представители стран НАТО не поддержали предложение избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, но согласились с тем, что расходы на эти средства стоит увеличить. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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