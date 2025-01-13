Девять стран НАТО начали учения на Балканах
С 13 по 26 января девять стран НАТО проведут учения на территории Балкан под названием «Steadfast Dart – 25», сообщается на официальном сайте НАТО.
Учения направлены на проверку возможностей военных, совместимости военнослужащих и принимаемых сторон, а также оперативное реагирование для укрепления обороны восточного фланга. В учениях примут участие около 10 000 человек союзных сил реагирования (ARF) из 9 стран альянса, включая воздушные, наземные, морские и специальные силы.
Мероприятие будет проводиться в Румынии, Болгарии и Греции. Отмечается, что это сделано для того, чтобы «продемонстрировать отзывчивость НАТО в обеспечении значительных сдерживающих эффектов». Учения послужат демонстрацией возможностей сил реагирования в реальном времени.
10 января страны НАТО отвергли предложение избранного президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП, но согласились с тем, что расходы по этому пункту необходимо увеличивать с уже имеющихся 2%.