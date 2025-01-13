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Девять стран НАТО начали учения на Балканах

Ведомости

С 13 по 26 января девять стран НАТО проведут учения на территории Балкан под названием «Steadfast Dart – 25», сообщается на официальном сайте НАТО.

Учения направлены на проверку возможностей военных, совместимости военнослужащих и принимаемых сторон, а также оперативное реагирование для укрепления обороны восточного фланга. В учениях примут участие около 10 000 человек союзных сил реагирования (ARF) из 9 стран альянса, включая воздушные, наземные, морские и специальные силы.

Мероприятие будет проводиться в Румынии, Болгарии и Греции. Отмечается, что это сделано для того, чтобы «продемонстрировать отзывчивость НАТО в обеспечении значительных сдерживающих эффектов». Учения послужат демонстрацией возможностей сил реагирования в реальном времени.

10 января страны НАТО отвергли предложение избранного президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП, но согласились с тем, что расходы по этому пункту необходимо увеличивать с уже имеющихся 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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