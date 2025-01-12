Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Минобороны Польши: требование Трампа о расходах НАТО выполнят через 10 лет

Ведомости

Варшава поддерживает требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и близка к этой цели, но «отстающим» странам альянса потребуется на достижение этого показателя 10 лет, заявил в интервью Financial Times (FT) министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Трамп в январе заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Польша среди остальных членов альянса наиболее близка к достижению новой цели, в этом году республика выделила 4,7% ВВП на оборону, указывает газета. При этом нынешний целевой показатель в 2% выполняют только 23 из 32 членов НАТО. Среди стран Евросоюза, которые не достигли этого порога, FT выделяют Испанию и Италию. По мнению польского министра, новая цель стала «важным звонком» для альянса. Ее достижение, как отметил Косиняк-Камыш, «потребует еще десятилетие», но избранного президента не следует критиковать за постановку «действительно амбициозной цели». 

Министр напомнил, что после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Польша удвоила свои расходы на оборону, и у правительства «не было другого выбора», учитывая близость страны к России. Он также раскритиковал предложенную Еврокомиссией программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро, назвав ее недостаточной. «Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы восстановиться после Covid, то мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны», – сказал он. 

Представители стран НАТО, как писало Reuters, согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу Трампа об увеличении их с 2 до 5%. По мнению аналитиков, такая цифра была бы политически и экономически невозможна почти для всех стран НАТО, это потребовало бы сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования. При этом, согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, НАТО, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Новая цель, вероятно, будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных