Минобороны Польши: требование Трампа о расходах НАТО выполнят через 10 лет

Представители стран НАТО, как писало Reuters, согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу Трампа об увеличении их с 2 до 5%. По мнению аналитиков, такая цифра была бы политически и экономически невозможна почти для всех стран НАТО, это потребовало бы сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования. При этом, согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, НАТО, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Новая цель, вероятно, будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.