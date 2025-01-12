Минобороны Польши: требование Трампа о расходах НАТО выполнят через 10 лет
Варшава поддерживает требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО тратить 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону и близка к этой цели, но «отстающим» странам альянса потребуется на достижение этого показателя 10 лет, заявил в интервью Financial Times (FT) министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Трамп в январе заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Польша среди остальных членов альянса наиболее близка к достижению новой цели, в этом году республика выделила 4,7% ВВП на оборону, указывает газета. При этом нынешний целевой показатель в 2% выполняют только 23 из 32 членов НАТО. Среди стран Евросоюза, которые не достигли этого порога, FT выделяют Испанию и Италию. По мнению польского министра, новая цель стала «важным звонком» для альянса. Ее достижение, как отметил Косиняк-Камыш, «потребует еще десятилетие», но избранного президента не следует критиковать за постановку «действительно амбициозной цели».
Министр напомнил, что после начала боевых действий на Украине в 2022 г. Польша удвоила свои расходы на оборону, и у правительства «не было другого выбора», учитывая близость страны к России. Он также раскритиковал предложенную Еврокомиссией программу оборонной промышленности на 1,5 млрд евро, назвав ее недостаточной. «Если мы можем позволить себе влезть в долги, чтобы восстановиться после Covid, то мы, безусловно, должны найти деньги, чтобы защитить себя от войны», – сказал он.
Представители стран НАТО, как писало Reuters, согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу Трампа об увеличении их с 2 до 5%. По мнению аналитиков, такая цифра была бы политически и экономически невозможна почти для всех стран НАТО, это потребовало бы сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования. При этом, согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, НАТО, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Новая цель, вероятно, будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.