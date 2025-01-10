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В НАТО не поддержали призыв Трампа нарастить оборонные расходы до 5% ВВП

Ведомости

Представители стран НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу избранного президента США Дональда Трампа об увеличении их с 2 до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет Reuters.

Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, 7 января. Агентство отмечает, что 5% от ВВП – это уровень, которому на данный момент не соответствует ни одна страна альянса, включая США. По мнению аналитиков, такая цифра была бы политически и экономически невозможна почти для всех стран НАТО, это потребовало бы сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования.

При этом, согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, НАТО, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Новая цель, вероятно, будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.

Некоторые аналитики ожидают, что государства НАТО согласятся на цель в размере около 3% ВВП. Но даже этот процент будет слишком высоким для тех, кто едва достигает или не достигает цели в 2%. Есть также предположения, что предложение Трампа о 5% является намеренно высокой стартовой ценой для начала многомесячных переговоров и что он может согласиться на «что-то близкое к 3%».

О том, что Трамп потребует от стран военного альянса нарастить расходы на оборону до 5% от ВВП, Financial Times писала в декабре. Помощники избранного президента рассказывали, что он намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. Отмечалось, что избранный президент формирует свою политику в отношении Европы и российско-украинского конфликта. По данным издания, Трамп по-прежнему считает, что Украина не должна стать членом НАТО, но видит необходимость в поставках оружия Киеву, так как это обеспечит «мир через силу»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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