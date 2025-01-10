В НАТО не поддержали призыв Трампа нарастить оборонные расходы до 5% ВВП

Некоторые аналитики ожидают, что государства НАТО согласятся на цель в размере около 3% ВВП. Но даже этот процент будет слишком высоким для тех, кто едва достигает или не достигает цели в 2%. Есть также предположения, что предложение Трампа о 5% является намеренно высокой стартовой ценой для начала многомесячных переговоров и что он может согласиться на «что-то близкое к 3%».