В НАТО не поддержали призыв Трампа нарастить оборонные расходы до 5% ВВП
Представители стран НАТО согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу избранного президента США Дональда Трампа об увеличении их с 2 до 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом пишет Reuters.
Трамп заявил, что члены НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП, 7 января. Агентство отмечает, что 5% от ВВП – это уровень, которому на данный момент не соответствует ни одна страна альянса, включая США. По мнению аналитиков, такая цифра была бы политически и экономически невозможна почти для всех стран НАТО, это потребовало бы сотен миллиардов долларов дополнительного финансирования.
При этом, согласно заявлениям официальных лиц и экспертов, НАТО, скорее всего, одобрит выход за рамки текущего целевого показателя в 2%. Новая цель, вероятно, будет согласована на июньском саммите альянса в Гааге.
Некоторые аналитики ожидают, что государства НАТО согласятся на цель в размере около 3% ВВП. Но даже этот процент будет слишком высоким для тех, кто едва достигает или не достигает цели в 2%. Есть также предположения, что предложение Трампа о 5% является намеренно высокой стартовой ценой для начала многомесячных переговоров и что он может согласиться на «что-то близкое к 3%».
О том, что Трамп потребует от стран военного альянса нарастить расходы на оборону до 5% от ВВП, Financial Times писала в декабре. Помощники избранного президента рассказывали, что он намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. Отмечалось, что избранный президент формирует свою политику в отношении Европы и российско-украинского конфликта. По данным издания, Трамп по-прежнему считает, что Украина не должна стать членом НАТО, но видит необходимость в поставках оружия Киеву, так как это обеспечит «мир через силу»