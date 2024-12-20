FT: Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до 5% ВВП
Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, сообщает Financial Times (FT).
Помощники Трампа рассказали, что республиканец планирует продолжать оказывать военную помощь Украине. На данный момент избранный президент формирует свою политику в отношении Европы и российско-украинского конфликта.
При этом источник FT сообщает, что Трамп может согласиться на 3,5% от ВВП стран-участниц НАТО, которые пойдут на оборону. Он также планирует напрямую связать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США.
«Очевидно, что мы говорим об увеличении на 3% расходов на оборону или более до [июньского саммита НАТО в Гааге]», – сказал другой европейский чиновник, проинформированный о планах Трампа.
Как сообщает FT, Трамп по-прежнему считает, что Украина не должна стать членом НАТО. Однако он видит необходимость в поставках оружия Киеву, так как это обеспечит «мир через силу».
Кроме того, 12 декабря Трамп предложил разместить войска Европейского союза (ЕС) на территории Украины с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня после того, как будет достигнуто перемирие.