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Bloomberg: в ЕС договорились с Венгрией для продления антироссийских санкций

Ведомости

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на территории Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник издания сообщил, что также ожидается, что 27 января Венгрия откажется от возражений против этого решения в обмен на предоставление со стороны ЕС гарантий энергобезопасности.

По информации издания, Будапешт откладывал решение с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу.

ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц.

1 января 2025 г. транзит российского газа в Европу через территорию Украины был остановлен в связи с тем, что Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом». В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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