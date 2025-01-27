Bloomberg: в ЕС договорились с Венгрией для продления антироссийских санкций

1 января 2025 г. транзит российского газа в Европу через территорию Украины был остановлен в связи с тем, что Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом». В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия.