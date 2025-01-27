Bloomberg: в ЕС договорились с Венгрией для продления антироссийских санкций
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против России в связи с продолжающимися боевыми действиями на территории Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседник издания сообщил, что также ожидается, что 27 января Венгрия откажется от возражений против этого решения в обмен на предоставление со стороны ЕС гарантий энергобезопасности.
По информации издания, Будапешт откладывал решение с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной.
Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу.
ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц.
1 января 2025 г. транзит российского газа в Европу через территорию Украины был остановлен в связи с тем, что Киев отказался продлевать соглашение с «Газпромом». В первую очередь от этого маршрута зависели Словакия, Австрия, Венгрия и Молдавия.