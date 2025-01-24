Речан: «Газпром» может поставлять газ в Приднестровье по текущему контракту
Существует несколько вариантов обеспечить непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) газом, например, «Газпрому» может восстановить прямые поставки в регион по действующему контракту. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении на странице в соцсети X.
«Существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для Приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты. Однако любое решение должно быть прозрачным и ясным», – сказал Речан (цитата по «РИА Новости»).
Он также обвинил Кремль в том, что он якобы провоцирует конфликт в республике, используя энергетический кризис.
1 января прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом». После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию.