Речан: «Газпром» может поставлять газ в Приднестровье по текущему контракту

1 января прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом». После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию.