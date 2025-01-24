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Речан: «Газпром» может поставлять газ в Приднестровье по текущему контракту

Ведомости

Существует несколько вариантов обеспечить непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) газом, например, «Газпрому» может восстановить прямые поставки в регион по действующему контракту. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении на странице в соцсети X.

«Существует несколько решений по обеспечению теплом домов в Приднестровском регионе. "Газпром" может возобновить прямые поставки по действующему контракту, газ может закупаться для Приднестровского региона или могут быть определены другие законные варианты. Однако любое решение должно быть прозрачным и ясным», – сказал Речан (цитата по «РИА Новости»).

Он также обвинил Кремль в том, что он якобы провоцирует конфликт в республике, используя энергетический кризис. 

1 января прекратились поставки российского газа в Молдавию и Приднестровье из-за остановки его транзита через Украину. Киев не продлил соглашение с «Газпромом» о транзите топлива по своей газотранспортной системе. В «Газпроме» поясняли, что с 1 января технически и юридически не могут продолжать поставки через Украину по истечении соглашения с «Нафтогазом». После этого Приднестровье охватил энергетический кризис, поскольку регион может получать трубопроводный газ только через Молдавию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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