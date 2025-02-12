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Орбан призвал отменить санкции ЕС против России в области энергетики

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявил, что санкции Европейского союза (ЕС) против России в области энергетики необходимо отменить. Трансляцию конференции ведет Firstpost.

«Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», – заявил Орбан (цитата по ТАСС).

Орбан также обратил внимание, что санкции наносят вред не только России, но и странам ЕС. Сейчас европейцы платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американцы, напомнил премьер-министр.

31 января Орбан заявил, что наложит вето на санкции ЕС против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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