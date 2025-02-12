Орбан призвал отменить санкции ЕС против России в области энергетики

31 января Орбан заявил, что наложит вето на санкции ЕС против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.