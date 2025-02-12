Орбан призвал отменить санкции ЕС против России в области энергетики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявил, что санкции Европейского союза (ЕС) против России в области энергетики необходимо отменить. Трансляцию конференции ведет Firstpost.
«Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», – заявил Орбан (цитата по ТАСС).
Орбан также обратил внимание, что санкции наносят вред не только России, но и странам ЕС. Сейчас европейцы платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американцы, напомнил премьер-министр.
31 января Орбан заявил, что наложит вето на санкции ЕС против России, если Украина не возобновит транзит российского газа. Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России. Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.