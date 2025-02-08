Раздетая активистка прервала встречу с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде

Активистка ворвалась в отель вскоре после начала встречи, которая проходила в одном из отелей на окраине Мадрида. Отмечается, что женщина была в одних джинсах, сотрудники службы безопасности увели ее, после чего женщину задержали полицейские для установления личности. На груди активистки была надпись «Сделаем Европу снова антифашистской», что, как пишет издание, перекликается с девизом саммита «Сделаем Европу снова великой», а также с девизом президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».