Раздетая активистка прервала встречу с участием Орбана и Ле Пен в Мадриде
Полуобнаженная активистка движения Femen прервала мероприятие с участием правых европейских политиков, в том числе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Полицейские задержали женщину, сообщила газета El Diario.
Активистка ворвалась в отель вскоре после начала встречи, которая проходила в одном из отелей на окраине Мадрида. Отмечается, что женщина была в одних джинсах, сотрудники службы безопасности увели ее, после чего женщину задержали полицейские для установления личности. На груди активистки была надпись «Сделаем Европу снова антифашистской», что, как пишет издание, перекликается с девизом саммита «Сделаем Европу снова великой», а также с девизом президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой».
Саммит партии «Патриоты» проходит в Мадриде 7 и 8 февраля. Фракция «Патриоты Европы» в Европарламенте возникла после выборов в июне 2024 г., напоминает издание. В ее состав входят около 80 депутатов, это третья по величине фракция в ЕП после Европейской народной партии и социал-демократов. Орбан объявил о создании новой фракции 30 июня, в нее вошла в том числе испанская крайне правая партия «Голос».