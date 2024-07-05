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Партия «Голос» Испании присоединилась к группе «Патриоты для Европы»

Ведомости

Испанская крайне правая партия «Голос» присоединилась к новой фракции в Европарламенте «Патриоты для Европы», о создании которой объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил лидер партии Сантьяго Абаскаль, его слова приводит издание El Mundo.

«Новая группа "Патриоты для Европы" реагирует на новую реальность, на послание тех европейцев, которые требуют радикальных и неотложных изменений в Евросоюзе», – сказал он. По словам Абаскаля, коалиция социалистов и крайне левых спровоцировала «разрушительные последствия» для граждан Испании в таких областях, как безопасность и экономика.

Орбан объявил о создании новой фракции «Патриоты для Европы» 30 июня. Помимо венгерской партии «Фидес» в объединение вошли чешская ANO 2011 и Австрийская партия свободы. По мнению лидеров партий, вместе с созданием группы начнется «историческая, новая эра во имя свободы и суверенитета». Они также отметили, что Орбан является единственным премьер-министром из европейских стран, который может противостоять нелегальной миграции.

5 июля стало известно, что к новому объединению также может присоединиться партия «Национальное объединение» Франции во главе с Марин Ле Пен. Окончательное решение она примет 8 июля после парламентских выборов в стране. Согласно правилам Европарламента, политическое объединение может состоять как минимум из 23 представителей из семи государств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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