Партия «Голос» Испании присоединилась к группе «Патриоты для Европы»

«Новая группа "Патриоты для Европы" реагирует на новую реальность, на послание тех европейцев, которые требуют радикальных и неотложных изменений в Евросоюзе», – сказал он. По словам Абаскаля, коалиция социалистов и крайне левых спровоцировала «разрушительные последствия» для граждан Испании в таких областях, как безопасность и экономика.