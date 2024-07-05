FT: партия Ле Пен может присоединиться к фракции «Патриоты для Европы»
Французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен может присоединиться к новой фракции Европарламента «Патриоты для Европы». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три неназванных источника, которые знакомы с ситуацией.
«Национальное объединение» примет решение 8 июля – на следующий день после объявления результатов выборов в парламент Франции. Издание отмечает, что «Патриоты для Европы» могут составить конкуренцию правым «Европейским консерваторам и реформистам» (ECR) и стать третьей по величине фракцией в Европарламенте. В новое объединение вошли Венгрия, Чехия и Австрия, о его создании в конце июня объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Помимо «Патриотов за Европу», новую фракцию пытается сформировать Алис Вайдель, председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Издание отмечает, что Россия является «главной разделительной линией» между «Патриотами за Европу» и АдГ с одной стороны и ECR с другой. Лидер ECR Джорджа Мелони выступает в защиту Украины, в то время как Орбан, Ле Пен и Вайдель придерживаются взглядов, близких к России, отмечается в публикации.
В июне в новую фракцию «Патриоты для Европы» вошли партия «Фидес» Орбана, партия Чехии ANO 2011 и Австрийская партия свободы. По словам бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который возглавляет ANO 2011, фракция поставила цели в том числе по защите суверенитета и борьбе с нелегальной миграцией. По мнению лидера Австрийской партии свободы Герберта Кикла, после создания нового объединения в Европе начнется «историческая, новая эра во имя свободы и суверенитета».