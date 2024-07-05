Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: партия Ле Пен может присоединиться к фракции «Патриоты для Европы»

Ведомости

Французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен может присоединиться к новой фракции Европарламента «Патриоты для Европы». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на три неназванных источника, которые знакомы с ситуацией.

«Национальное объединение» примет решение 8 июля – на следующий день после объявления результатов выборов в парламент Франции. Издание отмечает, что «Патриоты для Европы» могут составить конкуренцию правым «Европейским консерваторам и реформистам» (ECR) и стать третьей по величине фракцией в Европарламенте. В новое объединение вошли Венгрия, Чехия и Австрия, о его создании в конце июня объявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Помимо «Патриотов за Европу», новую фракцию пытается сформировать Алис Вайдель, председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Издание отмечает, что Россия является «главной разделительной линией» между «Патриотами за Европу» и АдГ с одной стороны и ECR с другой. Лидер ECR Джорджа Мелони выступает в защиту Украины, в то время как Орбан, Ле Пен и Вайдель придерживаются взглядов, близких к России, отмечается в публикации.

В июне в новую фракцию «Патриоты для Европы» вошли партия «Фидес» Орбана, партия Чехии ANO 2011 и Австрийская партия свободы. По словам бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который возглавляет ANO 2011, фракция поставила цели в том числе по защите суверенитета и борьбе с нелегальной миграцией. По мнению лидера Австрийской партии свободы Герберта Кикла, после создания нового объединения в Европе начнется «историческая, новая эра во имя свободы и суверенитета».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных