FT: партия Ле Пен может присоединиться к фракции «Патриоты для Европы»

Помимо «Патриотов за Европу», новую фракцию пытается сформировать Алис Вайдель, председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Издание отмечает, что Россия является «главной разделительной линией» между «Патриотами за Европу» и АдГ с одной стороны и ECR с другой. Лидер ECR Джорджа Мелони выступает в защиту Украины, в то время как Орбан, Ле Пен и Вайдель придерживаются взглядов, близких к России, отмечается в публикации.