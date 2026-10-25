Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии с 35,3%
Действующий президент Болгарии Илияна Йотова лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 35,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола агентства Alpha Research, опубликованные после закрытия участков, сообщает The Sofia Globe.
Ее основной соперник – бывший премьер-министр технического правительства Андрей Гюров, поддерживаемый оппозиционными прозападными силами, получает 32,4% голосов. По данным экзит-пола Market Links, разрыв еще меньше: Йотова – 32,2%, Гюров – 31,6%.
Третье место занимает кандидат от партии «Возрождение» Костадин Костадинов с 12,6% (по данным Alpha Research) или 13,5% (по данным Market Links). Остальные 24 кандидата не преодолели десятипроцентный барьер.
Явка на выборах оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 (20:00 мск), когда до закрытия участков оставался час. Это антирекорд для Болгарии: предыдущий минимум был зафиксирован в мае 2007 г. (28,6%), отмечает издание.
Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов при явке не менее 50%. Поскольку эти условия не выполнены, выборы перейдут во второй тур, который, согласно решению парламента, состоится 1 ноября. В нем примут участие Йотова и Гюров.
Йотова стала президентом в январе 2026 г. после того, как Румен Радев покинул пост, чтобы заняться парламентской политикой. Она баллотируется при поддержке партии Радева «Прогрессивная Болгария», Болгарской социалистической партии и левого объединения АБВ.
Гюров ранее в 2026 г. исполнял обязанности премьер-министра; его поддерживают прозападные политические группы «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария».