Йотова лидирует в первом туре выборов президента Болгарии с 35,3%

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов при явке не менее 50%. Поскольку эти условия не выполнены, выборы перейдут во второй тур, который, согласно решению парламента, состоится 1 ноября. В нем примут участие Йотова и Гюров.