Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке

Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставкеОн занимал пост главы государства восемь лет
Президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке. Его заявление опубликовало болгарское издание «Факты».
«Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент. Прежде всего я хотел бы попросить прощения – время подвергло ваше доверие испытанию, поэтому я благодарю вас за ваше терпение», – сказал он.
Президент подаст заявление об отставке в Конституционный суд утром 20 января. В этом случае вице-президент занимает его место и остается в должности до конца срока полномочий. Пост вице-президента Болгарии занимает Илияна Йотова.
Радев выступил с критикой временного правительства, которое «больше не является надежным гарантом честных выборов». По его словам, «окончательный раскол между болгарами и политическим классом» произошел после отказа национального собрания (парламента) провести референдум о дате вступления в еврозону.
Речь идет о переходе страны на расчеты в евро. Летом прошлого года Еврокомиссия рекомендовала принять страну в еврозону. Президент призвал парламент проголосовать за проведение референдума, но национальное собрание Болгарии отказалось от инициативы. Болгария официально перешла на евро с 1 января этого года.
На фоне перехода в еврозону, общей экономической ситуации и продвижении непопулярного законопроекта о бюджете на следующий год, что предусматривает повышение некоторых налогов, в стране прошли масштабные акции протеста. В сентябре 2025 г. оппозиционные партии Болгарии подали вотум недоверия правительству меньшинства во главе с премьер-министром Росеном Желязковым.
Радев вступил в должность президента Болгарии в январе 2017 г. На президентских выборах в ноябре 2021 г. был переизбран на новый срок.
Он родился 18 июня 1963 г. в городе Димитровграде на юге Болгарии. В 1987 г. окончил Высшее военно-воздушное училище «Георги Бенковски» в городе Долна-Митрополия, в 1992 г. – Школу переподготовки офицеров на базе ВВС Maxwell в американском штате Алабама. В 2003 г. получил степень магистра в области стратегических исследований в Авиационном военном колледже в Алабаме. Является пилотом 1-го класса.
С 2009 по 2014 г. Радев являлся заместителем командующего ВВС Болгарии. До прихода к власти служил командующим ВВС.