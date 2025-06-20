Совет Евросоюза утвердил вступление Болгарии в еврозону с 2026 года
Совет Европейского союза (ЕС) по итогам заседания министров финансов в Люксембурге одобрил вступление Болгарии в зону евро с 1 января 2026 г., следует из заявления организации.
В сообщении уточняется, что совет выразил поддержку рекомендации Еврокомиссии о принятии Болгарии в зону евро. Ожидается, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение на саммите ЕС, который пройдет 26–27 июня.
Окончательное решение о расширении еврозоны будет принято в ходе предстоящего саммита, исходя из согласованной позиции всех участников.