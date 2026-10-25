Fox News: Пентагон готовит военные базы к 90-дневной автономной работе
Пентагон готовит американские военные базы к работе без внешней поддержки как минимум 90 дней на случай крупной войны, которая может вывести из строя энергосети, нарушить цепочки поставок и повредить критическую инфраструктуру на территории США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на документы американского военного ведомства.
Новое требование является частью программы Fortress – более широкой военной инициативы, направленной на то, чтобы американские силы могли продолжать боевые действия даже при нарушении работы гражданских систем, от которых они зависят. «Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения национальной обороны. Мы просто не можем. Это недопустимый риск», – заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.
По его словам, Пентагон также создает основу для перевода гражданских заводов на оборонное производство в условиях кризиса, готовит альтернативные цепочки поставок и стратегические резервы, чтобы поддерживать поток оружия, топлива и других важнейших материалов. «Энергия – это теперь средство ведения войны. Без электричества вы теряете связь, воду, логистику, сборочные линии и базовые структуры военного командования», – сказал Парнелл.
Согласно Fortress, каждая крупная военная база на континентальной части США должна самостоятельно поддерживать основные операции не менее 90 дней, включая доступ к электроэнергии, воде, топливу и связи. Центральная проблема – зависимость военных от гражданских энергосетей. Поэтому программа предусматривает установку портативных ядерных реакторов и крупномасштабных аккумуляторных хранилищ.