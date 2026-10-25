Fox News: Пентагон готовит военные базы к 90-дневной автономной работе

Новое требование является частью программы Fortress – более широкой военной инициативы, направленной на то, чтобы американские силы могли продолжать боевые действия даже при нарушении работы гражданских систем, от которых они зависят. «Мы не хотим полагаться на стандартную гражданскую муниципальную инфраструктуру для обеспечения национальной обороны. Мы просто не можем. Это недопустимый риск», – заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.