Орбан: на санкции против России будет наложено вето из-за транзита газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на санкции Европейского союза (ЕС) против России, если Украина не возобновит транзит российского газа, сообщает Bloomberg.
Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России.
Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.
Будапешт откладывал решение с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной. Позже Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу. ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц.
27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Тогда Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.