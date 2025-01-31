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Орбан: на санкции против России будет наложено вето из-за транзита газа

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на санкции Европейского союза (ЕС) против России, если Украина не возобновит транзит российского газа, сообщает Bloomberg.

Он рассказал, что Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС о возобновлении транзита газа через Украину, что побудило Орбана отказаться от препятствования продлению санкций ЕС против России.

Премьер-министр подчеркнул, что если обещание будет нарушено, то на санкции против России будет наложено вето.

Будапешт откладывал решение с декабря 2024 г., ожидая инаугурации президента США Дональда Трампа, поскольку он обещал ужесточить санкции против России, если президент РФ Владимир Путин не сядет за стол переговоров, чтобы обсудить, как положить конец конфликту с Украиной. Позже Орбан заявил о продлении блокировки санкций и призвал ЕС оказать давление на Украину, чтобы она возобновила транзит российского газа в Европу. ЕС продлевает санкции против России каждые шесть месяцев, решение требует поддержки всех стран-участниц.

27 января министры иностранных дел ЕС согласовали продление санкций против России еще на полгода. Тогда Венгрия отказалась от возражений против продления санкций, получив все необходимые гарантии энергобезопасности со стороны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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