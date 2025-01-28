Почему Венгрия уступила ЕС по санкциям за гарантии энергобезопасности

Почему Венгрия уступила ЕС по санкциям за гарантии энергобезопасностиБудапешт ранее грозил вето продлению рестрикций против России из-за действий Киева
Венгрия получила запрошенные гарантии энергетической безопасности от Евросоюза (ЕС) по поставкам газа и нефти. Об этом 27 января заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран сообщества. Заявление сделано после того, как Венгрия согласилась продлить антироссийские санкции еще на полгода, несмотря на ранее звучавшие угрозы вето.
«Еврокомиссия (ЕК) взяла на себя обязательства по защите природного газа и нефтепроводов, идущих в государства – члены ЕС», – написал Сийярто в соцсетях. По его словам, Брюсселю «стало ясно», что вопрос энергетической инфраструктуры – «это вопрос безопасности всего ЕС».
До встречи с главами МИД стран ЕС Сийярто заявлял, что санкции против России «с треском провалились», нанеся ущерб и сообществу, и конкретно Венгрии (последней – на 19 млрд евро). А параллельно, продолжал он, Киев угрожает «венгерской и центральноевропейской энергетической безопасности». Но, получив гарантии, Венгрия, единственная угрожавшая вето, передумала. Санкции по законам ЕС одобряются единогласно.
В этот раз повторилась типичная ситуация торга Венгрии с ЕС, замечает научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин. По его словам, принципиально изменилось мало, кроме того что венгры «заходят на новое поле» и угрожают оспаривать санкционный курс ЕС, незыблемый с 2014 г.
«Это бунт в обмен на торг. Но реально саботировать санкции против России для премьера Венгрии Виктора Орбана пока слишком дорогостоящая политика», – рассуждает Шеин.
В то же время, по мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, стратегия Венгрии исходит из временности конфликта России и ЕС и возможности его ослабления, что избавит венгерскую энергокомпанию MOL от поиска альтернатив российским поставкам.
В ЕК 27 января заявили, что продолжат переговоры с Киевом по газу и готовы подключить к ним Венгрию и Словакию. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, анонсированные ЕК переговоры с Украиной по газу с подключением Венгрии и Словакии «видимо, и есть те гарантии, которые пообещал Брюссель». «Но далеко не факт, что они окончатся успешно, учитывая, что на прошлый раунд 7 января представители Киева вообще не явились, что их сорвало», – напоминает Юшков.
Но Юшков полагает, что, хотя реальных гарантий ЕС Венгрии и Словакии дать не может, те усилили позиции на случай нового конфликта с Киевом. «Раньше был риск того, что Украина перекроет «Дружбу» за прекращение поставок электричества, чем угрожал премьер Словакии Роберт Фицо. Теперь же можно будет апеллировать к Брюсселю по гарантиям поставки», – говорит он.
Ранее, 24 января, Орбан выдвинул три условия «помощи» в области санкций. Во-первых, возобновить прекращенный после истечения контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» 1 января 2025 г. транзит по Украине. Во-вторых, дать гарантии отказа Киева от атак инфраструктуры трубопровода «Турецкий поток», как это было 11 января с компрессорной станцией «Русская» у Анапы.
Наконец, Орбан потребовал гарантировать поставки по нефтепроводу «Дружба». Венгрия впервые просила защиты ЕС летом 2024 г., когда Киев на три месяца перекрыл «Дружбу» под предлогом санкций против «Лукойла». Вместо помощи Брюссель предложил альтернативу через Хорватию, что отвергли венгры. Тот кризис уладили, перенеся точку приемки нефти и переоформив ее в венгерскую собственность при транзите. Но риски остались – в декабре поставки по «Дружбе» прерывались на два дня.
С учетом ударов по «Турецкому потоку» зависимость от него беспокоит Будапешт: ему нужен украинский транзит в резерве, замечает Белогорьев. Правда, пока газоснабжение Венгрии обеспечено избытком в ПХГ (на январь – 3,5 млрд куб. м, или 57% мощности), поставками из Румынии (азербайджанский газ, часть идет в Словакию) и Хорватии (СПГ), а также своей добычей (1,6 млрд куб. м, 19% потребления), отмечает эксперт.
По нефти до 30% потребностей в Венгрию идет через Хорватию: это, казалось бы, самый очевидный альтернативный маршрут по мощности трубы, говорит эксперт. «Но поставки не конкурентоспособны против «Дружбы»: по нефти вопрос не объемов, а цены», – добавляет Белогорьев. Цель ЕК – полное замещение российских поставок углеводородов в регионе, но даже там понимают, что для Венгрии в 2025 г. и, возможно, в 2026 г. это невозможно, отмечает Белогорьев.