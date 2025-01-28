Почему Венгрия уступила ЕС по санкциям за гарантии энергобезопасности

В ЕК 27 января заявили, что продолжат переговоры с Киевом по газу и готовы подключить к ним Венгрию и Словакию. По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, анонсированные ЕК переговоры с Украиной по газу с подключением Венгрии и Словакии «видимо, и есть те гарантии, которые пообещал Брюссель». «Но далеко не факт, что они окончатся успешно, учитывая, что на прошлый раунд 7 января представители Киева вообще не явились, что их сорвало», – напоминает Юшков.