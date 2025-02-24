Главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ

Главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФНовые ограничения включают запрет на импорт из России первичного алюминия
Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили новый, 16-й, пакет санкций против РФ, говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. Ключевым, как и ожидалось, стал запрет ввоза российского необработанного алюминия. Включению металла в прошлые 15 пакетов сопротивлялись профильные ассоциации союза.
Новый список ограничений содержит 83 записи. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ, а также тех, кто, по мнению ЕС, поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.
Сам пакет санкций привязан к третьей годовщине начала спецоперации. Впервые ЕС вводит запрет на транзакции для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России, которые используют «Систему передачи финансовых сообщений» (СПФС) Центробанка России. СПФС – специализированный сервис финансовых сообщений, разработанный ЦБ для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Также в пакет санкций был включен запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT.
Также ЕС ввел запрет на вещание восьми российских СМИ. Под ограничительные меры попали EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда». Также ЕС усиливает существующий запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом, операторами ЕС, принадлежащими на 25% или более российскому физическому или юридическому лицу. Новое положение запрещает любые изменения в структуре капитала автотранспортных предприятий, которые могут увеличить процентную долю, принадлежащую российскому физическому или юридическому лицу, свыше 25%.
Сегодняшний пакет включает в себя дополнительные ограничительные меры в отношении Белоруссии. Ей ограничили продажу или предоставление услуг по программному обеспечению банковских депозитов и кошельков для криптовалютных активов, а также в секторе транспорта. Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в список, нацеленный на лиц, организации и органы, поддерживающие или получающие выгоду от военно-промышленного комплекса Белоруссии.
20 февраля стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Eurostat, в январе – ноябре 2024 г. Россия поставила в ЕС 327 222 т алюминия (-34% к 2023 г.). В деньгах поставки упали на 35% год к году до $791,8 млн. Доля России в импорте алюминия ЕС составила 6%. В 2023 г. Россия поставила туда 512 122 т на $1,25 млрд. В январе глава евродипломатии Кая Каллас допускала введение ограничений на импорт российского СПГ, но в связи с новым пакетом они не упоминались.