Главы МИД Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против РФ

20 февраля стало известно, что ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным Eurostat, в январе – ноябре 2024 г. Россия поставила в ЕС 327 222 т алюминия (-34% к 2023 г.). В деньгах поставки упали на 35% год к году до $791,8 млн. Доля России в импорте алюминия ЕС составила 6%. В 2023 г. Россия поставила туда 512 122 т на $1,25 млрд. В январе глава евродипломатии Кая Каллас допускала введение ограничений на импорт российского СПГ, но в связи с новым пакетом они не упоминались.