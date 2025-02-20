Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Говорить о рассинхронизации санкционной политики Вашингтона и Брюсселя в отношении России пока рано
Илья Лакстыгал
Глеб Мишутин
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает настаивать на усилении санкций против России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает настаивать на усилении санкций против России / Omar Havana / AP Photo

Постпреды стран Евросоюза (ЕС) 19 февраля единогласно приняли 16-й пакет ограничений против России. Об этом в своем Х (экс-Twitter) в среду днем сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я приветствую соглашение по 16-му пакету санкций. ЕС еще жестче пресекает попытки обхода <...> вводя новые запреты на экспорт и импорт», – написала она.

Детали содержания пакета приводят AP, Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, ключевым, как и ожидалось, станет запрет ввоза российского необработанного алюминия. Включению металла в прошлые 15 пакетов сопротивлялись профильные ассоциации союза.

По данным Eurostat, в январе – ноябре 2024 г. Россия поставила в ЕС 327 222 т алюминия (-34% к 2023 г.). В деньгах поставки упали на 35% год к году до $791,8 млн. Доля России в импорте алюминия ЕС составила 6%. В 2023 г. Россия поставила туда 512 122 т на $1,25 млрд. Этот рынок был одним из немногих доступных российским поставщикам на Западе, отмечает гендиректор РСМД Иван Тимофеев. «Его закрытие создаст проблемы для производителей», – допускает эксперт.

Кроме алюминия, по утечкам СМИ, в новый пакет вошло отключение 13 российских банков от SWIFT, добавление 73 танкеров к уже находящимся в списках 79, санкции в отношении нескольких портов и аэропортов. Эксперт Финуниверситета при правительстве России Игорь Юшков допускает, что под санкции могут подпасть порты Крыма и Приазовья.

Ограничения на экспорт в Россию коснутся хрома, химикатов и игровых приставок Sony PlayStation и Microsoft Xbox, джойстиков, авиасимуляторов и других товаров – средств обучения операторов военных БПЛА. Эти приставки давно не экспортируются в Россию из стран ЕС.

Отдельно СМИ упоминают 48 физлиц и 35 юрлиц. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал днем 19 февраля телеканалу М1, что его страна предотвратила ограничения против инструментов, нужных для трубопровода «Дружба», и 27 физлиц и организаций, включая патриарха Кирилла, Олимпийский комитет и две футбольные команды. «Это стало бы насмешкой над всей системой ЕС», – заметил он. В конце января Венгрия не заблокировала продление санкций ЕС в обмен на гарантии безопасности поставок российских нефти и газа.

Но говорить о «пророссийскости» Венгрии нельзя: она исходит из своих интересов и действует резко, когда санкции ЕС их касаются, говорит доцент Финуниверситета при правительстве России Александр Камкин. Будапешт сформировал особую, сдержанную позицию по отношению к Москве, отмечает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.

В январе глава евродипломатии Кая Каллас допускала введение ограничений на импорт российского СПГ, но в связи с новым пакетом они не упоминались. Поставки СПГ из России в ЕС в 2024 г., по оценке Kpler, рекордные с 2022 г. – 33,6 млн т. Юшков считает, что санкциям по отношению к СПГ противятся Венгрия и Словакия. Он добавляет, что кроме СПГ позиций для ограничений уже мало.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена 10 января наложила, по ее заявлению, самые значительные санкции на российский ТЭК: против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», их «дочек», включая сербскую NIS, нефтесервисных компаний, трейдеров, 183 танкеров, морских страховщиков «Альфастрахование» и «Ингосстрах». 16-й пакет ЕС согласовали уже после переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что о снятии санкций в Эр-Рияде не говорили, днем позже спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов выразил надежду на «увядание» их духа.

Рестрикции США серьезнее, чем у ЕС: они экстерриториальные и грозят блокирующими санкциями всем контактирующим с подсанкционными лицами, напоминает Юшков. У Брюсселя этого принципа нет, там продолжают дублировать американские ограничения, но в меньшем масштабе, полагает эксперт. Вопрос, будут ли вводиться новые санкции ЕС, закрыт: они продолжатся, согласен Тимофеев. По его словам, рассуждать о рассинхронизации санкционной политики Вашингтона и Брюсселя можно будет лишь с конца февраля. Несмотря на начало диалога с Россией, президент США Дональд Трамп способен усилить санкции против ТЭКа – эту опцию упоминал его спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью The New York Times, критикуя «слабость» санкций Байдена за Украину.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных