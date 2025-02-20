ЕС согласовал новый пакет санкций против России

ЕС согласовал новый пакет санкций против РоссииГоворить о рассинхронизации санкционной политики Вашингтона и Брюсселя в отношении России пока рано
Постпреды стран Евросоюза (ЕС) 19 февраля единогласно приняли 16-й пакет ограничений против России. Об этом в своем Х (экс-Twitter) в среду днем сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я приветствую соглашение по 16-му пакету санкций. ЕС еще жестче пресекает попытки обхода <...> вводя новые запреты на экспорт и импорт», – написала она.
Детали содержания пакета приводят AP, Reuters, Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, ключевым, как и ожидалось, станет запрет ввоза российского необработанного алюминия. Включению металла в прошлые 15 пакетов сопротивлялись профильные ассоциации союза.
По данным Eurostat, в январе – ноябре 2024 г. Россия поставила в ЕС 327 222 т алюминия (-34% к 2023 г.). В деньгах поставки упали на 35% год к году до $791,8 млн. Доля России в импорте алюминия ЕС составила 6%. В 2023 г. Россия поставила туда 512 122 т на $1,25 млрд. Этот рынок был одним из немногих доступных российским поставщикам на Западе, отмечает гендиректор РСМД Иван Тимофеев. «Его закрытие создаст проблемы для производителей», – допускает эксперт.
Кроме алюминия, по утечкам СМИ, в новый пакет вошло отключение 13 российских банков от SWIFT, добавление 73 танкеров к уже находящимся в списках 79, санкции в отношении нескольких портов и аэропортов. Эксперт Финуниверситета при правительстве России Игорь Юшков допускает, что под санкции могут подпасть порты Крыма и Приазовья.
Ограничения на экспорт в Россию коснутся хрома, химикатов и игровых приставок Sony PlayStation и Microsoft Xbox, джойстиков, авиасимуляторов и других товаров – средств обучения операторов военных БПЛА. Эти приставки давно не экспортируются в Россию из стран ЕС.
Отдельно СМИ упоминают 48 физлиц и 35 юрлиц. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал днем 19 февраля телеканалу М1, что его страна предотвратила ограничения против инструментов, нужных для трубопровода «Дружба», и 27 физлиц и организаций, включая патриарха Кирилла, Олимпийский комитет и две футбольные команды. «Это стало бы насмешкой над всей системой ЕС», – заметил он. В конце января Венгрия не заблокировала продление санкций ЕС в обмен на гарантии безопасности поставок российских нефти и газа.
Но говорить о «пророссийскости» Венгрии нельзя: она исходит из своих интересов и действует резко, когда санкции ЕС их касаются, говорит доцент Финуниверситета при правительстве России Александр Камкин. Будапешт сформировал особую, сдержанную позицию по отношению к Москве, отмечает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов.
В январе глава евродипломатии Кая Каллас допускала введение ограничений на импорт российского СПГ, но в связи с новым пакетом они не упоминались. Поставки СПГ из России в ЕС в 2024 г., по оценке Kpler, рекордные с 2022 г. – 33,6 млн т. Юшков считает, что санкциям по отношению к СПГ противятся Венгрия и Словакия. Он добавляет, что кроме СПГ позиций для ограничений уже мало.
Уходящая администрация президента США Джо Байдена 10 января наложила, по ее заявлению, самые значительные санкции на российский ТЭК: против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», их «дочек», включая сербскую NIS, нефтесервисных компаний, трейдеров, 183 танкеров, морских страховщиков «Альфастрахование» и «Ингосстрах». 16-й пакет ЕС согласовали уже после переговоров США и России в Эр-Рияде 18 февраля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что о снятии санкций в Эр-Рияде не говорили, днем позже спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов выразил надежду на «увядание» их духа.
Рестрикции США серьезнее, чем у ЕС: они экстерриториальные и грозят блокирующими санкциями всем контактирующим с подсанкционными лицами, напоминает Юшков. У Брюсселя этого принципа нет, там продолжают дублировать американские ограничения, но в меньшем масштабе, полагает эксперт. Вопрос, будут ли вводиться новые санкции ЕС, закрыт: они продолжатся, согласен Тимофеев. По его словам, рассуждать о рассинхронизации санкционной политики Вашингтона и Брюсселя можно будет лишь с конца февраля. Несмотря на начало диалога с Россией, президент США Дональд Трамп способен усилить санкции против ТЭКа – эту опцию упоминал его спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью The New York Times, критикуя «слабость» санкций Байдена за Украину.