ЕС согласовал новый пакет санкций против России

Рестрикции США серьезнее, чем у ЕС: они экстерриториальные и грозят блокирующими санкциями всем контактирующим с подсанкционными лицами, напоминает Юшков. У Брюсселя этого принципа нет, там продолжают дублировать американские ограничения, но в меньшем масштабе, полагает эксперт. Вопрос, будут ли вводиться новые санкции ЕС, закрыт: они продолжатся, согласен Тимофеев. По его словам, рассуждать о рассинхронизации санкционной политики Вашингтона и Брюсселя можно будет лишь с конца февраля. Несмотря на начало диалога с Россией, президент США Дональд Трамп способен усилить санкции против ТЭКа – эту опцию упоминал его спецпосланник по Украине Кит Келлог в интервью The New York Times, критикуя «слабость» санкций Байдена за Украину.