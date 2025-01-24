Трамп связал разрешение конфликта на Украине с действиями ОПЕК на нефтяном рынке

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. Так Путин ответил на слова Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.