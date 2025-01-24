Трамп связал разрешение конфликта на Украине с действиями ОПЕК на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине якобы можно решить в случае, если ОПЕК снизит цены на нефть. Его слова передают «РИА Новости».
«Пока цены на нефть высоки, этот конфликт не закончится так просто», – сказал Трамп. Он призвал ОПЕК «действовать и снизить цены ради завершения боевых действий на Украине».
Подобное заявление Трамп сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января. «Им следовало бы сделать это давно», – сказал тогда президент США, заявив, что сейчас цена достаточно высока для продолжения конфликта. На момент 19:55 мск 24 января цена на нефть Brent составляет $78,20.
24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. Так Путин ответил на слова Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.
Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.