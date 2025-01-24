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Трамп связал разрешение конфликта на Украине с действиями ОПЕК на нефтяном рынке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине якобы можно решить в случае, если ОПЕК снизит цены на нефть. Его слова передают «РИА Новости».

«Пока цены на нефть высоки, этот конфликт не закончится так просто», – сказал Трамп. Он призвал ОПЕК «действовать и снизить цены ради завершения боевых действий на Украине».

Подобное заявление Трамп сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января. «Им следовало бы сделать это давно», – сказал тогда президент США, заявив, что сейчас цена достаточно высока для продолжения конфликта. На момент 19:55 мск 24 января цена на нефть Brent составляет $78,20.

24 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом он сказал, отвечая на вопрос российского журналиста Павла Зарубина. Так Путин ответил на слова Трампа о желании скорее добиться завершения конфликта на Украине. Ранее 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с американским политиком.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после инаугурации, но затем он поручил своей команде добиться заключения сделки в течение полугода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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