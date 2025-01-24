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Кремль не согласен с заявлением Трампа о решении конфликта через цены на нефть

Ведомости

Снижение цен на нефть не могло бы положить конец конфликту на Украине, как предполагает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации», а не цен на нефть, пояснил Песков.

23 января Трамп заявил, что усилия его администрации, направленные на достижение мирного разрешения конфликта на Украине, идут полным ходом.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. 

В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Джо Байден ни разу не позвонил президенту РФ Владимиру Путину. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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