Кремль не согласен с заявлением Трампа о решении конфликта через цены на нефть
Снижение цен на нефть не могло бы положить конец конфликту на Украине, как предполагает президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации», а не цен на нефть, пояснил Песков.
23 января Трамп заявил, что усилия его администрации, направленные на достижение мирного разрешения конфликта на Украине, идут полным ходом.
22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны.
В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Джо Байден ни разу не позвонил президенту РФ Владимиру Путину.