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Трамп: усилия по мирному урегулированию между Россией и Украиной «в процессе»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его администрации, направленные на достижение мирного разрешения конфликта на Украине, идут полным ходом.

«Наши усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, надеемся, сейчас в процессе. Это [конфликт] чрезвычайно важно завершить», – сказал Трамп в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп также заявил, что собирается попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации. В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Байден ни разу «не позвонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что возможный звонок Байдена Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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