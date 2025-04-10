Что известно об обмене заключенными между Россией и США в ОАЭ

26 августа 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу США. Американский минюст сообщал, что ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Министерство утверждало, что Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию Петрова в США.