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Что известно об обмене заключенными между Россией и США в ОАЭ

РФ отпустила на свободу Ксению Карелину, а США – Артура Петрова
Инна Шульгина
EPA / TASS
EPA / TASS

Москва и Вашингтон провели обмен заключенными утром 10 апреля в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Россия отпустила на свободу гражданку США и РФ Ксению Карелину, а США – гражданина Германии и России Артура Петрова, пишет The Wall Street Journal.

По словам сотрудника ЦРУ, переговоры об обмене провели директор ЦРУ Джон Рэтклифф и высокопоставленный сотрудник российской разведки. Было указано на углубление связи между разведывательными службами двух стран. Рэтклиф присутствовал в аэропорту Абу-Даби, где состоялся обмен, и приветствовал Карелину. В заявлении для WSJ Рэтклифф сказал, что сегодня президент США Дональд Трамп «вернул домой еще одного неправомерно задержанного американца из России».

Госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в X, что Карелина «возвращается домой в США». По его словам, «президент Трамп добился ее освобождения».

Позже состоявшийся обмен подтвердили в ФСБ России. Карелина была помилована указом президента РФ Владимира Путина в апреле. Россиянин Петров вернулся в РФ, сообщили в ЦОС ФСБ.

В Кремле не стали комментировать сообщения об обмене. «Я пока не комментирую эту информацию никак», – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

В середине августа 2024 г. Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии по делу о госизмене. Было установлено, что 24 февраля 2022 г. Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из организаций Украины. Позднее средства были направлены на помощь украинской армии.

26 августа 2023 г. Петрова задержали на Кипре по запросу США. Американский минюст сообщал, что ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Министерство утверждало, что Петров, работая в российской компании Electrocom, вместе с двумя сообщниками осуществлял в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправлял ее в Санкт-Петербург. В апреле апелляционный суд в Никосии согласился на экстрадицию Петрова в США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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