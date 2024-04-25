Суд на Кипре дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, которого обвиняют в поставках микроэлектроники в РФ в обход санкций. Об этом сообщает ТАСС.
«Мои адвокаты будут изучать данное решение Апелляционного суда, проведут экспертизу, после чего станет понятно, подавать апелляцию в Верховный суд Кипра или нет», – сказал Петров.
Таким образом суд отменил решение нижестоящей инстанции. 26 января 2024 г. окружной суд Ларнаки отказал в экстрадиции Петрова в США. При этом суд по просьбе прокуратуры оставил россиянина под стражей на период оспаривания решения.
Артур Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег, сообщал минюст США. Петров имеет гражданство России и Германии. Он работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ.
В минюсте США уточнили, что Петров и двое его сообщников осуществляли в США незаконные закупки микроэлектроники через подставные компании, а затем отправляли ее в Санкт-Петербург. Утверждалось, что россиянин поставил в РФ электронных компонентов на сумму более $225 000.