Суд на Кипре дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

Артур Петров был задержан на Кипре по запросу США 26 августа 2023 г. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег, сообщал минюст США. Петров имеет гражданство России и Германии. Он работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ.