Суд приговорил гражданку России и США Карелину к 12 годам заключения
Свердловский областной суд приговорил гражданку России и США Ксению Карелину к 12 годам заключения по делу о госизмене, сообщает пресс-служба суда.
«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 000 руб.», – говорится в сообщении.
По данным суда, 24 февраля 2022 г. Карелина по своей инициативе перевела деньги в интересах одной из украинских организаций. После средства были направлены на помощь ВСУ: приобретение предметов тактический медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Дело Карелиной рассматривалось в закрытом режиме, она признала свою вину. Приговор суда вступит в законную силу через 15 суток, если стороны не обжалуют его.
Карелину задержали в феврале этого года. До объявления приговора гособвинение запрашивало 15 лет колонии общего режима. Адвокат обвиняемой Михаил Мушаилов заявлял, что после приговора он будет добиваться ее обмена, поскольку Карелина сама этого хочет.