Суд приговорил гражданку России и США Карелину к 12 годам заключения

«Суд признал Ксению Карелину виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 300 000 руб.», – говорится в сообщении.