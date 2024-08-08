Для обвиняемой в госизмене гражданки РФ и США Карелиной запросили 15 лет колонии

Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Карелина признала свою вину, при этом защита не сообщала, какую именно сумму обвиняемая перевела на помощь вооруженным силам Украины.