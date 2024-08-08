Для обвиняемой в госизмене гражданки РФ и США Карелиной запросили 15 лет колонии
Гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима для гражданки России и США Ксении Карелиной, которая обвиняется в госизмене. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.
«Прокуратурой было запрошено наказание в виде 15 лет лишения свободы, [в колонии] общего режима», – сказал он (цитата по ТАСС).
Как сообщает «Коммерсантъ», Мушаилов также заявил, что после вынесения приговора Карелиной он будет добиваться ее обмена, поскольку обвиняемая сама этого хочет. Оглашение приговора назначено на 15 августа.
Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Карелина признала свою вину, при этом защита не сообщала, какую именно сумму обвиняемая перевела на помощь вооруженным силам Украины.