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Для обвиняемой в госизмене гражданки РФ и США Карелиной запросили 15 лет колонии

Ведомости

Гособвинение запросило 15 лет колонии общего режима для гражданки России и США Ксении Карелиной, которая обвиняется в госизмене. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Прокуратурой было запрошено наказание в виде 15 лет лишения свободы, [в колонии] общего режима», – сказал он (цитата по ТАСС).

Как сообщает «Коммерсантъ», Мушаилов также заявил, что после вынесения приговора Карелиной он будет добиваться ее обмена, поскольку обвиняемая сама этого хочет. Оглашение приговора назначено на 15 августа.

Карелину задержали в феврале этого года, предъявив обвинение в госизмене. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, она перевела средства одной из украинских организаций. Карелина признала свою вину, при этом защита не сообщала, какую именно сумму обвиняемая перевела на помощь вооруженным силам Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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