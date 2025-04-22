CNN показал подаренный Путиным портрет Трампа
Телеканал CNN представил портрет президента США Дональда Трампа, подаренный американскому лидеру российским коллегой Владимиром Путиным в марте. Картина была написана художником Никасом Сафроновым.
На картине изображен Трамп, поднимающий кулак после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 г. На фоне – флаг США и статуя Свободы в Нью-Йорке.
Работа была передана Трампу через спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в марте. Как отмечает телеканал, Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону говорил, что Трамп был «явно тронут» подарком. При этом тогда портрет не был представлен публике.
Сафронов заявил телеканалу, что для создания портрета к нему обратились «некие люди». По его словам, «есть клиенты, которые не вдаются в подробности», но он подозревал, что это был Кремль. По утверждению Сафронова, позже с ним связался сам Путин, сообщив, что портрет «стал важным шагом на пути улучшения отношений России с США».
«Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина», – приводит слова художника CNN.
Уиткофф посетил Россию 13 марта, где встретился с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы. Спецпредставитель президента США, как сообщал Песков, представил российской стороне новую информацию о прошедших переговорах Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 22 апреля, что Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву. Это станет четвертым визитом спецпредставителя Трампа в Россию за последние три месяца.