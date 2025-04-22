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CNN показал подаренный Путиным портрет Трампа

Ведомости

Телеканал CNN представил портрет президента США Дональда Трампа, подаренный американскому лидеру российским коллегой Владимиром Путиным в марте. Картина была написана художником Никасом Сафроновым.

На картине изображен Трамп, поднимающий кулак после покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле 2024 г. На фоне – флаг США и статуя Свободы в Нью-Йорке.

Работа была передана Трампу через спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в марте. Как отмечает телеканал, Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону говорил, что Трамп был «явно тронут» подарком. При этом тогда портрет не был представлен публике.

Сафронов заявил телеканалу, что для создания портрета к нему обратились «некие люди». По его словам, «есть клиенты, которые не вдаются в подробности», но он подозревал, что это был Кремль. По утверждению Сафронова, позже с ним связался сам Путин, сообщив, что портрет «стал важным шагом на пути улучшения отношений России с США».

AP
Press-service of Nikas Safronov

«Когда я начал писать портрет, я понял, что это может сблизить наши страны, и решил не брать за него денег, потому что подозревал, для чего предназначается эта картина», – приводит слова художника CNN.

Уиткофф посетил Россию 13 марта, где встретился с Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин через Уиткоффа передал Трампу дополнительные сигналы. Спецпредставитель президента США, как сообщал Песков, представил российской стороне новую информацию о прошедших переговорах Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 22 апреля, что Уиткофф намерен на этой неделе посетить Москву. Это станет четвертым визитом спецпредставителя Трампа в Россию за последние три месяца.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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