CNN показал подаренный Путиным портрет Трампа

Сафронов заявил телеканалу, что для создания портрета к нему обратились «некие люди». По его словам, «есть клиенты, которые не вдаются в подробности», но он подозревал, что это был Кремль. По утверждению Сафронова, позже с ним связался сам Путин, сообщив, что портрет «стал важным шагом на пути улучшения отношений России с США».