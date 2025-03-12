Глава нацразведки США подтвердила возобновление обмена разведданными с Украиной

5 марта США приостановили передачу разведданных Украине. Такое решение последовало за распоряжением Трампа о приостановке поставок Украине военной помощи. 9 марта Трамп заявлял, что для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными необходимо, чтобы США увидели, что отношение президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам изменилось.