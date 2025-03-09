NBC: Трамп ужесточил условия возобновления поставок оружия Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что одного подписания соглашения о редкоземельных металлах с Украиной будет недостаточно для возобновления помощи Вашингтона и обмена разведданными. Об этом NBC пишет со ссылкой на источники.
Представитель администрации Трампа и еще один чиновник сообщили, что глава государства «в частном порядке дал понять» своим помощникам, что подписание сделки не приведет к возобновлению поставок оружия. По словам собеседников NBC, президент США стремится не только подписать соглашение с Киевом, но и хочет увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.
Кроме того, глава государства добивается, чтобы Зеленский сделал «некоторые шаги» к проведению выборов в стране или даже покинул свой пост, заявили источники.
По данным NBC, сейчас некоторые конгрессмены-республиканцы просят Белый дом возобновить поставки оружия Украине и предоставление разведданных. Оба чиновника заявили телеканалу, что они «оптимистично настроены» по этому вопросу, а соответствующие решения могут быть приняты на следующей неделе.
4 марта информацию о временной заморозке США всей военной помощи Украине сообщили американские СМИ со ссылкой на чиновников в Белом доме и американских военных. Затем стало известно, что Вашингтон перестал предоставлять Украине разведданные. Financial Times со ссылкой источники писала, что прекращение обмена разведданными может ограничить возможности украинских военных наносить удары по российским войскам.
На следующей неделе украинская делегация встретится с представителями США в Саудовской Аравии. Зеленского на этих переговорах не будет. Ожидается, что стороны обсудят основы сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщал журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.