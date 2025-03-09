NBC: Трамп ужесточил условия возобновления поставок оружия Украине

Представитель администрации Трампа и еще один чиновник сообщили, что глава государства «в частном порядке дал понять» своим помощникам, что подписание сделки не приведет к возобновлению поставок оружия. По словам собеседников NBC, президент США стремится не только подписать соглашение с Киевом, но и хочет увидеть «изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам», в том числе готовность республики пойти на территориальные уступки России.