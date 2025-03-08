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Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США

Ведомости

В состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в X.

Украинский президент сообщил, что посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе. 10 марта он встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Украинские дипломаты и военные представители останутся в стране для переговоров с американской командой, которые пройдут уже на следующий день, добавил он.

«С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно», – написал Зеленский.

Президент Украины 6 марта анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что встреча представителей США и Украины состоится на следующей неделе в Джидде. Самого Зеленского на переговорах не будет, писал Fox News.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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