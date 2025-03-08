Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США
В состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД страны Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в X.
Украинский президент сообщил, что посетит Саудовскую Аравию на следующей неделе. 10 марта он встретится с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Украинские дипломаты и военные представители останутся в стране для переговоров с американской командой, которые пройдут уже на следующий день, добавил он.
«С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно», – написал Зеленский.
Президент Украины 6 марта анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что встреча представителей США и Украины состоится на следующей неделе в Джидде. Самого Зеленского на переговорах не будет, писал Fox News.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.