Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США

Президент Украины 6 марта анонсировал встречу с американской делегацией. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. 7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что встреча представителей США и Украины состоится на следующей неделе в Джидде. Самого Зеленского на переговорах не будет, писал Fox News.