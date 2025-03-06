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США на переговорах с Украиной обсудят шестимесячное перемирие

Ведомости

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией, сообщил журналистам спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его слова транслировал телеканал Magno News.

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф. Он рассчитывает на то, что переговоры «пройдут очень хорошо».

Уиткофф отметил, что США также обсуждают возможность возобновления передачи данных разведки Украине, которая была прервана 5 марта. Он также заявил, что переговоры между Россией и США продолжаются, так как это «может быть хорошей возможностью для улучшения ситуации».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. 

Журналист Axios Барак Равид в соцсети Х также сообщил, что американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. «Советник по национальной безопасности [США] Уолтц и глава администрации Зеленского [Андрей Ермарк] договорились вчера о проведении встречи», – написал Равид.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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