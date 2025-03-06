США на переговорах с Украиной обсудят шестимесячное перемирие
На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию конфликта и шестимесячное перемирие с Россией, сообщил журналистам спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Его слова транслировал телеканал Magno News.
«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф. Он рассчитывает на то, что переговоры «пройдут очень хорошо».
Уиткофф отметил, что США также обсуждают возможность возобновления передачи данных разведки Украине, которая была прервана 5 марта. Он также заявил, что переговоры между Россией и США продолжаются, так как это «может быть хорошей возможностью для улучшения ситуации».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе.
Журналист Axios Барак Равид в соцсети Х также сообщил, что американские и украинские чиновники встретятся в Саудовской Аравии 12 марта. «Советник по национальной безопасности [США] Уолтц и глава администрации Зеленского [Андрей Ермарк] договорились вчера о проведении встречи», – написал Равид.