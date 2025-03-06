США на переговорах с Украиной обсудят шестимесячное перемирие

«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», – заявил Уиткофф. Он рассчитывает на то, что переговоры «пройдут очень хорошо».