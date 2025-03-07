Fox News: Зеленский не будет присутствовать на предстоящих переговорах с США
Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на предстоящих переговорах с США в Саудовской Аравии, сообщает журналист телеканала Fox News Нана Саджия в социальной сети X со ссылкой на источник.
6 марта Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
7 марта министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило, что встреча представителей США и Украины по вопросам урегулирования украинского кризиса состоится на следующей неделе в Джидде.