МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины в Джидде
Встреча представителей США и Украины по вопросам урегулирования украинского кризиса состоится на следующей неделе в городе Джидда, сообщает министерство иностранных дел Саудовской Аравии в социальной сети X.
В сообщении министерство поприветствовало проведение запланированной встречи между США и Украиной от имени королевства.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.