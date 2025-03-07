МИД Саудовской Аравии подтвердил встречу США и Украины в Джидде

6 марта президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с американской делегацией на следующей неделе. Ожидается, что на предстоящих переговорах пройдет обсуждение основ сделки по урегулированию украинского конфликта и прекращению огня с Россией, сообщил журналистам спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.