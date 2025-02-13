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Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в ходе подписания очередной серии указов в Овальном кабинете, передает телеканал CBS News.

Трамп считает, что Путин «хочет мира» и завершения конфликта на Украине.

Американского президента также спросили о том, что он думает по поводу отказа Украине в членстве НАТО. «Я не против этого, – ответил он о снятии с повестки вопроса членства Украины. – Я не думаю, что это практично».

Он отметил, что знает о сегодняшнем заявлении главы Пентагона Пита Хегсета, в котором тот назвал членство Украины в альянсе маловероятным или непрактичным. «Думаю, это, вероятно, правда», – сказал Трамп.

Ранее 12 февраля Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г.

Путин пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – добавил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты в наши страны».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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