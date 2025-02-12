«Момент настал». Российские политики довольны, что Путин и Трамп поговорили«Ведомости» собрали первые реакции на телефонный разговор лидеров РФ и США
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. Разговор продолжался полтора часа. В ходе диалога политики обсудили обмен граждан России и США, тему урегулирования конфликта на Украине и возможную встречу лидеров стран.
«Ведомости» собрали первые реакции российских политиков на разговор Путина и Трампа.
Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов:
«Любой диалог – лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции, это самый основной фактор, все остальное – прилагательные» (цитата по «РИА Новости»).
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев:
«Первое впечатление – судя по продолжительности, разговор состоялся реально содержательный и был взаимозаинтересованным, а значит – заложил основу для дальнейших контактов, в каждом из которых будут свой смысл и своя перспектива. Уверен, что до прорывов еще далеко – слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики в ряде стран НАТО осознанно и злобно препятствовали любому прогрессу. <…> Ситуация, что называется, без права на ошибку для обеих сторон. Уверен, что так и будут ориентированы двумя лидерами команды переговорщиков. Ошибки останутся на совести украинских и европейских политиков, спровоцировавших текущий конфликт. Им и отвечать перед своими избирателями. А лидерам России и США – искренние слова признательности за то, что сегодняшний разговор как минимум состоялся, а как максимум – получился. Главное тем временем – только впереди. Да восторжествует здравый смысл!».
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий:
«Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом прорвал антироссийскую блокаду Запада и запустил процесс разморозки российско-американских официальных контактов» (цитата по ТАСС).
Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков:
«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдет в историю мировой политики и дипломатии. Это еще не прорыв, но, возможно, первый шаг к нему. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам. Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты. Переговоры, несомненно, будут очень сложными. Давление на Россию в разных формах будет продолжаться. Но начало положено».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко:
«Большое событие – разговор лидеров двух великих держав. От этого зависит многое. И многие его ждали. Момент настал. Его основу заложили наши парни, мужественно сражающиеся на фронте. Поворотный ли момент? Посмотрим. Хотелось бы верить…».