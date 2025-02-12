«Момент настал». Российские политики довольны, что Путин и Трамп поговорили

«Первое впечатление – судя по продолжительности, разговор состоялся реально содержательный и был взаимозаинтересованным, а значит – заложил основу для дальнейших контактов, в каждом из которых будут свой смысл и своя перспектива. Уверен, что до прорывов еще далеко – слишком много накопилось проблем и слишком долго предшественники Трампа в США и сохраняющие по сей день власть политики в ряде стран НАТО осознанно и злобно препятствовали любому прогрессу. <…> Ситуация, что называется, без права на ошибку для обеих сторон. Уверен, что так и будут ориентированы двумя лидерами команды переговорщиков. Ошибки останутся на совести украинских и европейских политиков, спровоцировавших текущий конфликт. Им и отвечать перед своими избирателями. А лидерам России и США – искренние слова признательности за то, что сегодняшний разговор как минимум состоялся, а как максимум – получился. Главное тем временем – только впереди. Да восторжествует здравый смысл!».